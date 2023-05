Prix de l'innovation en éducation 2023 - Des projets inspirants pour transformer l'école





MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est fière d'annoncer les 12 gagnants des Prix de l'innovation 2023 (voir annexe), dévoilés lors d'un gala qui s'est déroulé le 3 mai dernier. Ces prix visent à mettre de l'avant la créativité et le dynamisme d'écoles privées de diverses régions du Québec.

Sélectionnés par un jury indépendant composé d'universitaires et de membres de la communauté, les projets gagnants reflètent les préoccupations actuelles en matière d'éducation, telles que l'intégration des communautés autochtones, l'adaptation de l'enseignement aux réalités et aux préoccupations des jeunes, la promotion de la santé et du bien-être, ou encore, la collaboration entre les écoles. Tous les projets présentés dans le cadre des Prix de l'innovation de la FEEP peuvent être consultés sur le site Innover en éducation.

Lancés en 2017, les Prix de l'innovation en éducation visent à documenter et à partager les bons coups des écoles privées afin de dynamiser l'enseignement et de veiller à assurer le bien-être de tous les acteurs en éducation, tant les élèves que les membres du personnel. Cette année, en plus de choisir des gagnants dans chacune des 10 catégories, le jury a nommé deux projets Coup de coeur.

Prix Coup de coeur du jury

Le projet primé de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles se distingue notamment par son ambition d'adapter l'enseignement aux besoins de la communauté autochtone locale, les Innus, qui constitue une part importante des élèves de l'école. À travers une approche rigoureuse en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (ÉDI), ce projet cherche à rendre l'éducation plus pertinente, individualisée, équitable et adaptée aux réalités du 21e siècle. Ce projet pourrait s'avérer une source d'inspiration pour d'autres écoles à travers le Québec.

Un Prix Coup de coeur a aussi été attribué au Grand Programmathon. Créé pendant la pandémie pour sortir de l'isolement les jeunes passionnés de programmation de jeux vidéo, le Grand Programmathon prend de l'ampleur. Sur la plateforme Scratch, les élèves apprennent, par le biais de capsules pédagogiques, à programmer des jeux vidéo, en plus de développer de nouvelles amitiés. Ce projet favorise l'apprentissage de la programmation, en proposant une compétition accessible à tous de conception de jeux vidéo, tout en favorisant l'entraide et la collaboration entre les jeunes.

Ces projets témoignent que l'innovation en l'éducation peut avoir un impact positif sur l'apprentissage, l'intérêt et la réussite scolaire des élèves.

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme sans but lucratif qui regroupe 142 écoles secondaires, 121 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par près de 129 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez le site ecolespriveesquebec.ca.

ANNEXE

Un jury hautement qualifié composé d'experts en éducation et de partenaires du milieu éducatif, présidé par M. Alain Gosselin, Ph. D., professeur émérite à l'École des dirigeants de HEC Montréal, a procédé à la sélection des gagnants des Prix Innovation 2023. Ces derniers sont :

Innovation pédagogique -- projet classe -- secondaire

Collège Regina Assumpta - Concentration musique et techno, création musicale numérique

Innovation pédagogique -- projet école -- secondaire

Collège Sainte-Anne, secondaire Dorval - Création d'une nouvelle école secondaire qui intègre les meilleures pratiques en éducation

Innovation pédagogique -- projet école -- préscolaire-primaire

Académie Solomon Schechter - Botani-Cycle

Innovation pédagogique -- projet classe -- préscolaire-primaire

Académie Saint-Louis -- Observations en EPS

Innovation -- développement professionnel

École secondaire privée François-Bourrin -- Développement professionnel Bourrin -- Quand te former te fait entrer dans la légende

Innovation adaptation scolaire

École Peter Hall - L'utilisation d'un ordinateur avec contrôle oculaire : la recette d'un succès

Collaboration entre les écoles

Villa Sainte-Marcelline et Collège Sainte-Anne -- Festival canadien de cinéma jeunesse | Canadian Youth Film Festival

Marketing de la marque employeur

École Marie-Clarac -- Abolition Tabou

École en santé -- secondaire

Collège Laval -- Prendre soin de toi?!

École en santé - préscolaire-primaire

École Vision St-Augustin - La rentrée réinventée

Prix Coup de coeur du jury

Institut d'enseignement de Sept-Îles -- Projet Kaléidoscope

École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Collège Saint-Sacrement, Académie Saint-Louis, Collège Esther-Blondin, Institut Keranna - Le Grand Programmathon

