La Fédération des établissements d'enseignement privés accueille avec enthousiasme la mise sur pied d'un Institut national d'excellence en éducation

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés considère que la mise sur pied d'un Institut national d'excellence en éducation représente une excellente nouvelle et contribuera à améliorer la qualité de l'éducation au bénéfice de tous les élèves québécois, du préscolaire au secondaire.

La Fédération considère que l'institut répond à un besoin réel des directions d'école, des enseignants et des autres membres du personnel, d'avoir accès aux meilleures pratiques basées sur des résultats probants. Pour répondre adéquatement à ce besoin, l'institut devra toutefois, dans l'atteinte de ces objectifs, éviter le dogmatisme.

« Le transfert des résultats probants ne doit pas tendre à créer une école québécoise unique et uniforme, explique David Bowle. Il doit permettre aux praticiens d'améliorer leurs pratiques en tenant compte du projet éducatif de leur école et de la spécificité de leur milieu. Il doit aussi nourrir la réflexion en ce qui concerne les élèves qui ont des défis particuliers. »

Selon les consultations menées par la Fédération auprès de ses membres en 2017 au sujet de la création d'un Institut national d'excellence en éducation, trois objectifs sont à considérer :

L'Institut doit s'imposer comme un phare pour guider les praticiens, mais aussi être à l'écoute de leurs besoins et de leurs réalités pour être pertinent et efficace. L'Institut devrait veiller à l'identification des besoins des écoles en matière de recherche et de veiller à ce que ces besoins soient communiqués aux chercheurs. Pour réaliser sa mission, l'Institut doit contribuer à l'instauration d'un dialogue entre les chercheurs et les praticiens, ces derniers étant en contact direct avec les élèves au quotidien et susceptibles de constater rapidement l'émergence de nouvelles problématiques et de nouvelles pratiques qu'il faut aborder rapidement.

La synthèse de l'état des connaissances devrait aussi permettre de mettre en lumière les champs de recherche qui ne sont pas couverts au Québec.

Le mémoire produit par la Fédération dans le cadre des consultations en 2017 peut être consulté en cliquant ici.

Par ailleurs, la Fédération souhaite que le gouvernement poursuive sa réflexion en ce qui a trait à la création d'un ordre professionnel des enseignantes et des enseignants. Selon la Fédération, cela contribuerait à la valorisation de la profession enseignante et à l'instauration d'une véritable culture de développement professionnel dans les écoles. De plus, à la lumière des récents évènements concernant des comportements inappropriés d'enseignantes et d'enseignants, la Fédération croit qu'un ordre permettrait de mieux protéger les élèves.

La Fédération est un organisme sans but lucratif qui regroupe 142 écoles secondaires, 121 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par près de 129 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez le site ecolespriveesquebec.ca.

