Microréseau intelligent aux Îles-de-la-Madeleine : une vitrine technologique pour la résilience des milieux insulaires





CAP-AUX-MEULES, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre du projet de l'écoquartier de Cap-aux-Meules, Hydro-Québec s'associe à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour créer un microréseau intelligent. Chaque bâtiment sera intégré à ce nouvel écosystème électrique en tant que nanoréseau ayant pour objectif l'efficacité énergétique, la résilience et la carboneutralité.

Ce projet permettra de tester certaines technologies et de développer de nouvelles expertises qui stimuleront notamment l'intégration de ressources énergétiques décentralisées (RED). Il prendra en compte l'évolution des connaissances techniques et sera élaboré dans un esprit communautaire afin de répondre aux aspirations de la population et aux besoins de la collectivité.

À terme, l'écoquartier des Îles-de-la-Madeleine sera un milieu de vie doté d'une culture du développement durable et une source d'inspiration pour tout le Québec. Rappelons que ce projet d'aménagement urbain et de développement économique de grande ampleur sera réalisé au coeur de Cap-aux-Meules.

Composants du microréseau intelligent des Îles-de-la-Madeleine

L'écoquartier des Îles-de-la-Madeleine sera composé d'une dizaine de bâtiments, chacun étant un nanoréseau s'intégrant au microréseau de l'ensemble. Les technologies pourront comprendre :

des panneaux solaires ;

des batteries de stockage d'énergie;

des outils permettant de gérer la consommation d'énergie des bâtiments.

Hydro-Québec investira environ 10 M$ dans ce projet, entre autres pour l'accompagnement des promoteurs dans l'analyse et le choix des technologies ainsi que pour le soutien financier à l'achat des équipements connexes. Les travaux du microréseau seront coordonnés avec ceux de la construction de l'écoquartier et débuteront en 2023 avec le nouveau bâtiment de l'organisme Le Phare.

Citations :

« Hydro-Québec est enthousiaste à l'idée de mettre en place cette vitrine technologique qui permettra non seulement d'améliorer la résilience des résidents et résidentes en intégrant de l'énergie renouvelable produite localement, mais aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant les apprentissages technologiques en matière de consommation d'énergie et de gestion de la demande de puissance. Nous élaborons le projet en collaboration avec la municipalité et la collectivité afin qu'il soit bien adapté aux besoins du milieu. Il s'agit également d'un concept qui pourrait être répliqué. »

Maude Gauthier, directrice - Solutions technologiques et évolution des pratiques d'affaires, Hydro-Québec

« L'écoquartier est une priorité du milieu, il permettra dans les prochaines années d'augmenter l'offre de logements à faible consommation d'énergie en faisant une grande place à l'innovation et aux nouvelles technologies. Le gouvernement du Québec est fier de participer à ce projet structurant pour la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine en soutenant la décontamination et la réhabilitation des terrains visés et l'établissement du microréseau confirmé aujourd'hui. »

Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Ce projet d'écoquartier illustre parfaitement l'importance de l'innovation pour notre transition énergétique. Nous travaillons pour rendre le réseau électrique plus résilient partout au Québec, et ce microréseau est particulièrement intéressant pour les Îles-de-la-Madeleine. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes très heureux que le projet d'écoquartier franchisse aujourd'hui une nouvelle étape importante avec l'annonce de ce microréseau. Il s'agit d'un volet important pour l'atteinte des objectifs de développement durable du secteur névralgique où sera implanté l'écoquartier. »

Antonin Valiquette, maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

