Avis aux médias - Inauguration du parc Warren-Allmand

L'entreprise d'articles de sport PUMA et la Formule 1 ont signé un accord qui fera de PUMA le fournisseur officiel des courses de Formule 1, accordant à la marque le droit de produire des vêtements, des chaussures et des accessoires aux couleurs de...

Tommy Hilfiger, qui appartient à PVH Corp. [NYSE : PVH], annonce conjointement avec Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team que la marque de streetwear new-yorkaise Awake NY a cocréé la nouvelle collection et campagne Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake...