60e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2026 - Matthew Bergeron devient l'ambassadeur officiel de la candidature de Victoriaville





VICTORIAVILLE, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le footballeur victoriavillois Matthew Bergeron devient l'ambassadeur de la candidature de Victoriaville en vue de l'obtention de la 60e Finale des Jeux du Québec. Athlète d'exception et modèle inspirant pour la jeunesse de Victoriaville et sa région de même que celle du Québec en entier, le nouveau membre des Falcons d'Atlanta dans la Ligue nationale de football (NFL), Matthew Bergeron, incarne parfaitement les valeurs qui guident Victoriaville dans ses démarches visant à accueillir les Jeux du Québec en 2026.

Appelé à commenter son nouveau rôle, Matthew Bergeron a tenu à mettre l'emphase sur l'expérience unique qu'offre une finale des Jeux du Québec pour la jeunesse : « Ma communauté m'a toujours appuyé tout au long de mon parcours. Le sport offre une occasion unique de se dépasser. Par mon implication, je souhaite motiver les jeunes à poursuivre leurs efforts afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves et s'accomplir. Je suis heureux d'agir à titre d'ambassadeur de la candidature de Victoriaville et de m'associer au comité de mise en candidature de cet événement unique pour nos jeunes et pour Victoriaville et sa région. Je me sens privilégié, voire choyé de jouer ce rôle significatif à mes yeux », indique Matthew Bergeron.

« Matthew représente une véritable source d'inspiration pour les jeunes. Tout au long de son cheminement, il a guidé ses coéquipiers et élevé les standards de réussite, autant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci. Merci Matthew du fond du coeur de redonner à notre communauté! Ton engagement se veut à ton image, un gars généreux et ancré dans ses racines. C'est tout à ton honneur », explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Matthew est l'homme parfait pour promouvoir les valeurs des Jeux du Québec, soit la persévérance, l'engagement et le dépassement dans son sport. Par ses qualités humaines et son rôle de modèle engageant pour les jeunes, Matthew véhicule notre vision des Jeux du Québec et de l'expérience que nous souhaitons faire vivre aux athlètes appelés à participer à la finale chez nous », explique le président du comité de mise en candidature, Claude Charland.

À propos de Matthew Bergeron

Originaire de Victoriaville, Matthew Bergeron a amorcé sa carrière de joueur de football en évoluant pour les Vicas de l'école secondaire Le boisé de Victoriaville. Après avoir porté les couleurs des Filons du Cégep de Thetford Mines et de l'Orange de Syracuse, équipe pour laquelle il a été capitaine, il a été repêché dans la NFL, en deuxième ronde (38e au total), par les Falcons d'Atlanta. Athlète d'exception, personnalité engagée pour sa communauté et modèle de persévérance, Matthew Bergeron a réussi un exploit en étant le joueur québécois repêché le plus tôt au repêchage de la NFL depuis 1996.

SOURCE Ville de Victoriaville

4 mai 2023 à 14:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :