Cet automne, Flair Airlines transporte les Montréalais vers la chaleur de la Floride avec un service quotidien

Le service quotidien entre l'aéroport international Montréal-Trudeau et Fort Lauderdale et Orlando - Sanford est de retour en octobre

Tarif aller simple aussi bas que 39 $ au départ de la Floride vers Montréal

EDMONTON, AB, le 4 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Flair Airlines, la compagnie aérienne à bas prix du Canada, a annoncé des vols quotidiens de Montréal vers la Floride à compter du 29 octobre 2023. La compagnie aérienne se rendra à Fort Lauderdale (FLL) et à Orlando-Sanford (SFB) depuis l'aéroport international Montréal-Trudeau.

Le service vers Fort Lauderdale et Orlando-Sanford se fera chaque jour, offrant aux passagers la flexibilité et le choix de réserver leur escapade hivernale au soleil.

« Les Montréalais ont fait de la Floride un choix prisé pour leurs vacances, mais historiquement, les tarifs étaient très élevés », a déclaré Garth Lund, directeur commercial de Flair Airlines. « Nos itinéraires en Floride se sont avérés populaires dans l'ensemble de notre réseau, il est donc logique d'offrir un service au départ de Montréal. »

Les tarifs aller simple, taxes et frais compris, commencent à 109 $ sur les vols de Montréal à Fort Lauderdale et à 119 $ de Montréal à Orlando-Sanford. Les tarifs aller simple au départ de Fort Lauderdale et d'Orlando-Sanford sont de 49 $ et de 39 $ respectivement, ce qui représente certains des tarifs les plus bas jamais vus entre les villes.

Les places et la disponibilité sont limitées pour les tarifs. Tous les itinéraires peuvent être réservés sur www.flyflair.com

À propos de Flair Airlines

Flair Airlines est la première compagnie aérienne à bas prix au Canada et la compagnie aérienne canadienne la plus écologique. Elle a pour mission d'offrir des voyages aériens abordables qui relient les voyageurs à leurs expériences de choix. Avec une flotte croissante d'aéronefs Boeing 737, Flair est en pleine croissance pour desservir plus de 35 villes au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.flyflair.com.

4 mai 2023 à 13:15

