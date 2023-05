Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 9 M$ à la Ville de Magog





MAGOG, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 9 326 033 $ est octroyée à la Ville de Magog pour des travaux en infrastructures municipales d'eau.

Précisément, l'aide financière servira aux travaux de détournement des eaux usées du secteur Omerville vers la station d'épuration de Magog, par l'installation d'une conduite sanitaire entre les deux stations. L'aide financière soutient également la mise à niveau des postes de pompage Poirier et Belvédère, ainsi que des travaux sur la rue Saint-Patrice Est comprenant notamment le remplacement de la conduite d'aqueduc existante et la réfection de la voirie.

La distribution d'eau potable et le traitement des eaux usées sont des services à la population essentiels. En ce sens, le gouvernement du Québec veut sensibiliser les municipalités à l'importance de réaliser une saine gestion des actifs en eau et de planifier les investissements requis à court, à moyen et à long termes.

« Ce projet majeur pour Magog se poursuit avec la seconde phase des travaux. À titre de député, je suis heureux que la Ville puisse encore une fois compter sur le soutien financier de notre gouvernement. Nous contribuons ainsi à la mise en oeuvre d'une initiative porteuse qui assure la pérennité d'un service important pour les citoyennes et les citoyens. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Les travaux d'infrastructures d'eau sont souvent complexes et nécessitent des investissements à long terme. C'est pourquoi notre gouvernement appuie concrètement les municipalités dans la réalisation de leurs projets, comme il le fait pour Magog aujourd'hui. C'est plus de 9 millions de dollars que le Ministère investit dans l'optimisation de la gestion des infrastructures d'eaux usées de la Ville, et j'en suis fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La station d'épuration du secteur Omerville à Magog fonctionne à plein régime depuis 2006. Plutôt que de la mettre à niveau, la Ville de Magog a choisi de centraliser le traitement de l'ensemble des eaux usées de son territoire à la station d'épuration de Magog. Ce projet de détournement représente des investissements majeurs; sur le plan financier, il s'agit du plus important chantier de notre histoire. Sans la contribution financière du gouvernement du Québec, nous n'aurions pu réaliser ce projet fondamental. »

Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

L'aide financière provient du sous-volet 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Le PQI 2023-2033 prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons qu'une somme de 7 119 333 $ a été accordée à la Ville de Magog pour la réalisation des travaux de la première phase du projet visant la réfection de la station d'épuration de Magog .

pour la réalisation des travaux de la première phase du projet visant la réfection de la station d'épuration de . Le 17 avril dernier, le gouvernement du Québec a lancé le PRIMEAU 2023 qui rejoint les mêmes objectifs que le PRIMEAU, mais avec de nouvelles modalités. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards, le PRIMEAU 2023 favorise la poursuite des efforts gouvernementaux en matière d'aménagement durable du territoire, d'utilisation responsable de l'eau potable et de gestion des actifs en eau, en accordant des majorations du taux d'aide aux municipalités engagées. Planifié sur 10 ans, le programme permet de mieux prévoir les investissements requis à long terme pour le maintien des actifs municipaux d'eau.

Tous les dossiers en analyse dans le cadre du PRIMEAU, de même que ceux ayant été présélectionnés mais n'ayant pas fait l'objet d'une promesse, pourront être transférés au PRIMEAU 2023. Pour ce faire, les municipalités sont invitées à présenter une nouvelle demande afin de bénéficier des modalités de ce nouveau programme.

