Le ministre de la Santé est fier d'accueillir Catherine Blouin comme adjointe gouvernementale

QUÉBEC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, pourra compter sur l'appui de la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, pour mettre en oeuvre les grands changements nécessaires à l'amélioration du réseau de la santé.

Mme Blouin a travaillé au sein du réseau de la santé pendant quatre années au cours desquelles elle a accompagné les directions, autant pour l'optimisation des processus que pour le suivi des indicateurs de performance, en plus de les conseiller dans leurs communications. Elle portait également les dossiers liés à l'attraction et la rétention de main-d'oeuvre. Son expérience au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS), jumelée à son grand désir de développer nos régions, seront certainement des atouts importants pour l'équipe Santé afin de redonner aux Québécois le réseau de la santé et des services sociaux qu'ils méritent. Dans le cadre de son mandat, Mme Blouin aura la responsabilité de divers dossiers en soutien à l'équipe, et ce, en complément de Youri Chassin, adjoint parlementaire du ministre de la Santé.

Citations :

« Je tiens à souligner la volonté de Catherine, qui mérite toutes mes félicitations pour sa nomination. Son expérience sera d'une grande aide pour la mise en oeuvre de notre Plan santé et je suis enchanté de travailler avec elle. Dans les prochaines années, nous avons beaucoup de travail à accomplir pour améliorer notre système de santé et son soutien sera primordial pour faire atterrir les changements nécessaires que nous mettons en place. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis ravie qu'on m'ait confié ce mandat qui témoigne d'une grande reconnaissance et de confiance. Je suis fière de pouvoir soutenir le ministre de la Santé dans ses efforts pour mener à terme les changements nécessaires dans le domaine de la santé, afin de permettre aux Québécois d'accéder à des soins et services de qualité. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

4 mai 2023

