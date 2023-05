La ministre Bibeau lance une nouvelle phase du Fonds des infrastructures alimentaires locales





OTTAWA, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Aujourd'hui, lors d'une visite au Centre de ressources communautaires de Rideau-Rockcliffe, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, accompagnée de l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier et présidente du Conseil du Trésor, a annoncé un financement de 10 millions de dollars pour une nouvelle phase du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL).

Le FIAL est une initiative quinquennale de 70 millions de dollars qui prendra fin le 31 mars 2024. Ce fonds a été créé dans le cadre de la Politique alimentaire du gouvernement du Canada, une voie à suivre pour assurer des systèmes alimentaires plus sains et plus durables au Canada. Le FIAL aide les organisations communautaires sans but lucratif à accroître la sécurité alimentaire en renforçant les systèmes alimentaires locaux et en améliorant l'accès à des aliments nutritifs.

Cette nouvelle phase du FIAL fournira du financement rapide entre 15?000 $ et 120?000 $ par projet pour que les communautés puissent améliorer la sécurité alimentaire en investissant dans des équipements et infrastructures. Les résultats du projet doivent être précis et immédiats, et être liés directement à l'insécurité alimentaire et à l'amélioration de l'accès à des aliments sains, nutritifs et, idéalement, locaux au sein des communautés. Par exemple, un organisme pourrait acheter et installer une chambre froide ou des unités d'entreposage pour les dons d'aliments.

Les détails et les exigences du programme sont disponibles en ligne. Les demandeurs admissibles partout au Canada pourront présenter une demande entre le 4 et 31 mai 2023. Les organisations qui ont reçu un financement du FIAL par le passé peuvent présenter une nouvelle demande pour obtenir un nouveau financement.

En visitant le Centre de ressources communautaires de Rideau-Rockcliffe, les ministres Bibeau et Fortier ont pu constater le soutien qu'apporte cette organisation à la sécurité alimentaire communautaire à Ottawa. Le Centre a reçu 71 502 $ pendant des phases antérieures du FIAL pour acheter un véhicule réfrigéré et des tours et supports de jardinage vertical. Ces projets communautaires ont permis à l'organisation d'améliorer sa production alimentaire et sa distribution aux membres de la communauté.

« Maintenant plus que jamais, il est nécessaire d'appuyer le travail des organismes et des banques alimentaires qui viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Avec la nouvelle phase du Fonds des infrastructures alimentaires locales lancée aujourd'hui, notre gouvernement prend des mesures concrètes et directes pour leur permettre de continuer d'assurer un accès à des aliments sains et nutritifs. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La sécurité alimentaire est une priorité pour les gens d'Ottawa-Vanier et pour toutes les communautés du Canada. Grâce au Fonds des infrastructures alimentaires locales, notre gouvernement appuie des banques alimentaires et des organisations locales, comme le Centre de ressources communautaires de Rideau-Rockcliffe, en les aidant à obtenir de l'équipement nécessaire pour qu'elles puissent offrir des services alimentaires aux personnes qui en ont le plus besoin. »

- L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier et présidente du Conseil du Trésor

« Grâce aux Fonds des infrastructures alimentaires locales, le Centre de ressources communautaires de Rideau-Rockcliffe a été en mesure d'agrandir et d'améliorer ses programmes de boîte d'aliments sains. Ces programmes jouent un rôle indispensable pour promouvoir la sécurité alimentaire, améliorer l'accès aux fruits et légumes nutritifs et abordables pour les membres de la communauté, appuyer et augmenter la production agricole locale et bâtir des communautés plus résilientes. Le soutien d'Agriculture et Agroalimentaire Canada nous permet d'améliorer nos programmes et d'offrir de la nourriture saine, nutritive et abordable, tout en appuyant la production alimentaire locale et en renforçant nos systèmes alimentaires locaux pendant cette période difficile. »

- Sebastian Gaissert, directeur général, Centre de ressources communautaires de Rideau-Rockcliffe

Depuis son lancement en août 2019, le FIAL a permis d'investir 55,4 millions de dollars pour appuyer 897 projets partout au Canada : des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés, des unités d'entreposage pour les dons, ainsi que des serres dans les communautés éloignées et du Nord, entre autres.

: des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés, des unités d'entreposage pour les dons, ainsi que des serres dans les communautés éloignées et du Nord, entre autres. Pour être admissibles, les projets doivent être des initiatives communautaires liés à l'équipement et à l'infrastructure. Ils doivent aussi améliorer l'accès à des aliments sains, nutritifs et locaux pour les Canadiens menacés par l'insécurité alimentaire, dont les Autochtones et les communautés éloignées et du Nord.

Pour plus de renseignements sur le FIAL, envoyez un courriel à [email protected] , composez le 1-877-246-4682 ou consultez www.agriculture.canada.ca/aliments-locaux.

