L'autoroute 50 nommée en l'honneur de Guy Lafleur





THURSO, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - C'est avec fierté que le premier ministre du Québec, M. François Legault, confirme que l'autoroute 50 sera désormais désignée sous le nom d'autoroute Guy-Lafleur. Cet hommage toponymique gouvernemental a été fait en compagnie du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe. Des membres de la famille et des proches de M. Lafleur ont aussi pris part à cette cérémonie de désignation toponymique commémorative.

L'autoroute 50, qui porte désormais le nom d'autoroute Guy-Lafleur, relie les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Elle traverse notamment la municipalité de Thurso, d'où était natif l'exceptionnel joueur de hockey.

Citations :

« Guy Lafleur était un joueur de hockey plus grand que nature; un héros populaire. Voir un Québécois dominer la Ligue nationale de hockey avec autant de panache a rendu fière toute la nation. En dehors de la glace, le hockeyeur était aussi un être humain formidable, qui est toujours resté humble. Je remercie la famille de M. Lafleur d'avoir accepté que le Québec puisse commémorer cette légende du hockey qui a marqué plusieurs générations en donnant ce nom à l'autoroute 50. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le devoir de mémoire imposait que le nom de Guy Lafleur puisse rayonner en Outaouais. Non seulement M. Lafleur a été l'un des plus importants joueurs de hockey de l'histoire, mais il a su marquer les Québécoises et Québécois par son authenticité et son charisme. Cette annonce est aussi l'occasion de rappeler que le gouvernement travaille activement à doubler les voies pour améliorer la sécurité sur cet axe névralgique pour le Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est une merveilleuse journée pour la ville de Thurso et la circonscription de Papineau, ainsi qu'une grande fierté pour tout l'Outaouais. Le Démon blond, comme les gens se sont amusés à l'appeler affectueusement, aura maintenant sa place bien au coeur de sa région natale, à laquelle il demeurait fort attaché. Je suis fier de remplir cette promesse électorale en compagnie du premier ministre et de marquer la région d'une empreinte historique; celle d'un athlète de haut niveau estimé de toutes et tous. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable

de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Guy Lafleur était un joueur de hockey exceptionnel aimé de toutes et tous et un homme de grande qualité. Ses exploits sportifs lui ont valu plusieurs distinctions au cours de sa carrière. Son influence sur la société québécoise transcende les générations. M. Lafleur était d'une générosité sans limites. Il est donc tout naturel que le souvenir de ce grand Québécois soit immortalisé avec le geste que posé aujourd'hui. Ainsi attribué à l'autoroute 50, le nom de cet homme hors du commun continuera à résonner dans le quotidien et dans les coeurs des citoyens et des citoyennes de tout le Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection

des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

« Les membres de la famille, qui l'ont connu comme père, comme mari, comme fils ou comme frère, garderont le souvenir de la bonté, de la bonne humeur et de la grande générosité de Guy. C'est très émouvant de penser que la mémoire de Guy sera aussi rappelée quotidiennement à des milliers de gens qui emprunteront l'autoroute portant maintenant son nom. Guy était très humble, alors ce grand honneur qui lui est offert aujourd'hui, dans sa région natale, l'aurait profondément touché. »

Martin Lafleur, fils de Guy Lafleur

Faits saillants :

L'autoroute 50, d'une longueur de près de 160 km, qui relie les villes de Gatineau et de Mirabel , est maintenant désignée autoroute Guy-Lafleur. Il s'agit de la troisième plus longue autoroute dont le nom rappelle une personne, mais la seule dont celle-ci était du domaine sportif.

et de , est maintenant désignée autoroute Guy-Lafleur. Il s'agit de la troisième plus longue autoroute dont le nom rappelle une personne, mais la seule dont celle-ci était du domaine sportif. Guy Lafleur avait fait son entrée au Temple de la renommée du hockey en 1988. Il avait été intronisé au Panthéon des sports du Québec, en 1993, et au Panthéon des sports canadiens en 1996. Il avait été nommé officier de l'Ordre du Canada , en 1980, ainsi que chevalier de l'Ordre national du Québec en 2005.

Liens connexes :

Commission de toponymie

Guy Lafleur - biographie, photos, statistiques et plus | Site historique des Canadiens de Montréal

SOURCE Cabinet du premier ministre

4 mai 2023 à 11:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :