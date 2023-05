Le Syndicat des Métallos souhaite une nouvelle direction pour Toronto





Le Conseil régional de Toronto du Syndicat des Métallos appuie Olivia Chow dans sa campagne pour la mairie de Toronto.

« La ville est devenue inabordable et ses infrastructures, ses transports en commun et ses rues se dégradent. Une nouvelle direction pour Toronto est absolument nécessaire. Olivia possède la vision et a des projets pour nous placer sur une nouvelle voie », a déclaré Carolyn Egan, présidente du Conseil régional de Toronto et de la section locale 8300 des Métallos.

Ancienne conseillère municipale de Toronto et députée fédérale pour la circonscription de Trinity?Spadina, Olivia Chow s'est montrée une championne des travailleurs de Toronto et de tout le pays. En tant que conseillère municipale, elle a grandement contribué à la création de programmes municipaux pérennes comme des soins dentaires gratuits pour les enfants de familles à faibles revenus et des programmes de petits-déjeuners et déjeuners en milieu scolaire qui continuent d'aider des milliers de familles à Toronto chaque année.

En tant que députée, Olivia Chow a lancé une campagne nationale visant à mettre en place la garde d'enfants universelle au Canada et a introduit une législation pour une stratégie nationale de transport public.

« Au cours de sa carrière, elle a prouvé qu'elle était une amie et une alliée des travailleurs. Elle joint le geste à la parole. Pendant son mandat, elle s'est toujours levée pour protéger de bons emplois syndiqués et s'est toujours opposée aux coupures dans les services publics comme la garde d'enfants et les transports en commun », a affirmé Myles Sullivan, directeur du District 6 des Métallos (Ontario et Canada atlantique).

Au cours des prochaines semaines, le Syndicat des Métallos dans la région du grand Toronto se mobilisera pour que Olivia Chow soit élue. Des militants feront du porte à porte, passeront des appels téléphoniques, installeront des affiches et parleront avec leurs voisins de la ville que nous désirons ? une ville qui soit abordable, qui dispose de bons services publics et qui prenne soin de tout le monde.

Le Conseil régional de Toronto du Syndicat des Métallos représente 14 000 travailleuses et travailleurs à Toronto et dans la région de York. Les membres du Conseil travaillent dans la fabrication, la santé, les études post-secondaires, et les secteurs de la finance et des services.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

4 mai 2023 à 11:20

