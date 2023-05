Échangeur des autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie) et 15 (des Laurentides), à Laval - Reconfiguration des voies sur l'autoroute 440 en direction ouest

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les travaux de construction d'une bretelle aérienne entre les autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie), en direction ouest, et 15 (des Laurentides), en direction nord,...

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes d'une modification à la période de pêche sportive dans la rivière Éternité et dans le ruisseau Benouche. Nous...