Porter lance son calendrier estival des vols à l'aéroport Pearson





TORONTO, le 4 mai 2023 /CNW/ - Porter Airlines lance son calendrier estival des vols à l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ). Les passagers profiteront d'une flexibilité plus varié que jamais de liaisons entre YYZ et Ottawa (YOW), Montréal (YUL), Halifax (YHZ), Vancouver (YVR), Edmonton (YEG) et Calgary (YYC).

Ce nouvel horaire, qui entre en vigueur le 1er juin, propose des heures de vol convoitées et bien réparties tout au long de la journée. D'ici le mois d'août, d'autres vols s'ajouteront à certains itinéraires. Une grande sélection de vols de correspondance d'un océan à l'autre depuis YYZ, l'aéroport-pivot de Porter, sont aussi prévus à l'horaire.

Itinéraire Fréquence des vols Nombre de vols aller-retour quotidiens Août 2023 YYZ-YOW 3 YYZ-YUL 4 YYZ-YHZ 2 YYZ-YVR 5 YYZ-YEG 3 YYZ-YYC 3

« Porter est reconnu pour offrir un service quotidien fréquent pour ces principales destinations. Dans cet esprit, nous continuons d'élargir notre offre à l'aéroport Pearson de Toronto et conjuguons tous les efforts pour proposer aux passagers des options de vols qui leur conviennent, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Les voyageurs peuvent compter sur l'ajout d'autres vols sur ces marchés, ainsi que sur l'annonce de nouvelles destinations au cours des prochains mois. Porter s'efforce d'améliorer l'expérience en classe économique, et offrir des vols fréquents est une autre façon de répondre aux besoins des passagers qui effectuent des voyages d'agrément et d'affaires. »

Toutes les liaisons depuis et vers l'aéroport Pearson de Toronto de la compagnie aérienne sont assurées par un appareil Embraer E195-E2 de 132 places doté d'un plan de cabine comportant uniquement des sièges en classe économique disposés selon une configuration deux par deux. Porter est la seule compagnie aérienne dont tous les avions ne sont pourvus d'aucun siège du milieu.

Tous les voyageurs profitent de l'expérience exceptionnelle de Porter, qui comprend de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres ainsi que des collations de qualité supérieure gratuites. L'accès Internet sans fil gratuit est également offert à bord de l'appareil Embraer E195-E2. Lors des vols de longue durée, les passagers peuvent aussi se procurer des repas frais et sains, des cocktails prémélangés et des collations variées. Ces avantages supplémentaires sont compris dans le tarif tout inclus PorterRéserve et sont disponibles à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique. PorterRéserve propose également l'enregistrement et l'embarquement prioritaires à l'aéroport, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, deux bagages enregistrés et la possibilité d'apporter des modifications à l'itinéraire de vol sans frais.

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

4 mai 2023 à 10:00

