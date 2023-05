NOM D'UNE RUE! L'histoire des toponymes René-Lévesque





Une websérie pour en apprendre davantage sur cet homme politique d'exception et son héritage

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de l'Année Lévesque, c'est avec enthousiasme que la Fondation René-Lévesque lance aujourd'hui NOM D'UNE RUE! L'histoire des toponymes René-Lévesque, une websérie de six épisodes sur quelques-uns des nombreux lieux portant le nom du premier ministre à travers le Québec.

Au total, plus d'une quarantaine de sites ont été nommés en hommage à René Lévesque depuis son décès en 1987 : des rues, des édifices, une circonscription électorale, une autoroute, etc. Si certains sont très connus, comme les boulevards de Montréal et de Québec, d'autres, comme le centre sportif de Mascouche, le sont moins. Tous ont cependant en commun d'être des témoins tangibles de l'importance et de l'influence de ce politicien, encore populaire aujourd'hui. Coup de coeur, mouvement citoyen, décision politique, chacun des six toponymes que la Fondation René-Lévesque a choisi de mettre en lumière, est le résultat d'une démarche souvent méconnue et néanmoins fascinante.

« Cette série Web est une occasion supplémentaire de faire connaître davantage l'immense héritage de monsieur Lévesque, en particulier pour un nouveau public qui a connu les lieux nommés René-Lévesque avant même de savoir qui il était. Les capsules vidéo nous permettront certainement d'atteindre un large auditoire et ainsi de faire rayonner encore plus les actions et le legs de cet homme qui a marqué profondément l'histoire moderne du Québec. C'est notre souhait en cette année de son 100e anniversaire de naissance », a expliqué Martin Roy, directeur de la Fondation.

NOM D'UNE RUE!, à la fois leçon de toponymie et cours d'histoire, relate les anecdotes, réflexions et discussions qui ont amené les villes et les gouvernements à faire leur choix. De Montréal à la Côte-Nord, en passant par la Montérégie, Lanaudière et la Capitale nationale, les six capsules d'environ six minutes chacune vous feront découvrir les histoires parfois amusantes, parfois émouvantes qui se cachent derrière les toponymes René-Lévesque.

La série

NOM D'UNE RUE! L'histoire des toponymes René-Lévesque est diffusée sur fondationrene-levesque.org à partir d'aujourd'hui, à raison d'une capsule par semaine tous les jeudis après-midi du 4 mai au 8 juin ainsi que sur la page Facebook de la fondation (Fondation René-Lévesque).

Voici le calendrier de publication :

L'origine des noms - circonscription électorale René-Lévesque - 4 mai

Peine d'amour à Montréal - boulevard René-Lévesque à Montréal - 11 mai

Capital de sympathie - boulevard René-Lévesque à Québec -18 mai

Générateur de fierté - centrale hydro-électrique René-Lévesque - 25 mai

Cultiver le souvenir - Centre sportif René-Lévesque à Mascouche - 1er juin

Chaleur humaine - autoroute et promenade René-Lévesque à Longueuil - 8 juin

Nos collaborateurs et partenaires

La réalisation de cette websérie a été rendue possible grâce à la collaboration du Groupe TVA inc., des services des archives des Villes de Longueuil, Mascouche et Québec, d'Hydro-Québec, de l'Assemblée nationale du Québec, de la Commission de toponymie du Québec, du Directeur général des élections du Québec, de la Société Saint-Jean-Baptiste et de Tourisme Lanaudière. Nous remercions particulièrement le photographe Jacques Nadeau du Devoir. Les archives de Radio-Canada, de La Presse, du Soleil, de BAnQ numérique nous ont également été utiles.

L'Année Lévesque est une initiative de la Fondation René-Lévesque présentée par Québecor, en collaboration avec Hydro-Québec et avec la participation financière du gouvernement du Québec. D'autres précieux partenaires rendent possible l'Année Lévesque dont : la Société de Développement Angus, Tact, National, Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ et Cision.

À propos de la Fondation René-Lévesque

En mettant en valeur René Lévesque et son héritage, la Fondation René-Lévesque soutient la recherche, la diffusion et la publication et octroie annuellement des bourses aux étudiants. Elle est reconnue comme organisme de bienfaisance par l'Agence de revenu du Canada.

