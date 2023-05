Le Canada a choisi THE TURNBULL BROTHERS et COOL GIRAFFES pour se joindre à la finale en direct de Canada's Got Talent le 16 mai sur Citytv





TORONTO, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Comme annoncé ce matin à l'émission Breakfast Television, THE TURNBULL BROTHERS (Glace Bay, Nouvelle-Écosse) et COOL GIRAFFES (Edmonton, Alberta) prendront part à la finale en direct de deux heures sur la scène OLG du Fallsview Casino de Niagara Falls. L'émission sera diffusée le 16 mai sur Citytv et Citytv+. L'auditoire canadien a choisi THE TURNBULL BROTHERS (Glace Bay, Nouvelle-Écosse) et COOL GIRAFFES (Edmonton, Alberta) pour se joindre aux choix des juges, le magicien ATSUSHI ONO (Calgary, Alberta) et la troupe de danse CONVERSION (Trois-Rivières, Québec), alors que les artistes s'affrontent pour remporter le premier prix de 150 000 $ et l'occasion de se produire à l'événement « America's Got Talent Presents: SUPERSTARS Live » au Luxor Hotel and Casino de Las Vegas.

Ne manquez pas l'épisode du mardi 9 mai de Canada's Got Talent, et voyez le prochain groupe d'artistes des demi-finales s'affronter pour se tailler une place dans la finale.

**À VENIR**

Voici un aperçu de la demi-finale de la semaine prochaine

Prestations (mardi 9 mai)

THE CAST ? Danse

Lévis (Québec)

RAYMOND SALGADO ? Chant/musique

Île de Vancouver (Colombie-Britannique)

GBA ? Numéro de cirque

Montréal (Québec)

KATHERINE LYNN-ROSE ? Chant/musique

Burlington (Ontario)

MEAVE ? Chant/musique

Niagara Falls (Ontario)

MAGIC BEN ? Magie

Whitehorse (Yukon)

CURRAN DOBBS ? Numéro d'humour

Victoria (Colombie-Britannique)

ANICA ? Chant/musique

Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick)

GENEVIÈVE CÔTÉ ? Variétés

Laval (Québec)

Canada's Got Talent est produite par McGillivray Entertainment Media Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média, basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

