Prix canadien annoncé pour l'Acura Integra Type S 2024





La plus récente version Acura Type S offre une performance remarquable à une nouvelle génération

MARKHAM, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - La très attendue Acura Integra Type S 2024, l'Integra la plus puissante et la plus performante de tous les temps, devrait arriver dans les salles de démonstration du pays en juin avec un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de 55 600 $i.

La nouvelle Integra Type S est bien équipée avec des caractéristiques et des technologies haut de gamme en tête de catégorie, dont des sièges avant sport chauffants, une interface d'information du conducteur de 10,2 pouces Acura Precision CockpitMC, l'affichage tête haute, la compatibilité sans fil Apple CarPlayMD et Android AutoMC, le chargement sans fil pour téléphone et un système audio haut de gamme ELS STUDIO 3DMD à 16 haut-parleurs.

Modèle/Version PDSFii PDSF avec frais de transport et de préparationiii (Transport et IPL) Consommation de carburant

Ville/route/combinée (l/100 km) Integra Type S 2024 55 600 $ 58 195 $ 11,1/8,3/9,9



Quatrième version de performance Acura Type S à être lancée au cours des deux dernières années, l'Acura Integra Type S 2024 offre une nouvelle interprétation de la performance ultime à une nouvelle génération de passionnés de conduite.

Fidèle à l'héritage d'Acura en matière d'Integra haute performance et à la riche histoire des versions de performance Type S (ces deux sites sont en anglais seulement), la nouvelle Integra Type S élève la Performance conçue avec précision d'Acura à de nouveaux sommets avec une puissance et des capacités dynamiques, en tête de catégorie, associées à un raffinement et à des caractéristiques haut de gamme.

Un moteur VTECMD turbocompressé de 2,0 litres développe une puissance de 320 chevaux (nette SAE à 6 500 tr/min) et un couple de 310 lb-pi (net SAE de 2 600 à 4 000 tr/min), soit une augmentation de 120 chevaux et de 118 lb-pi par rapport à l'Integra lancée il y a environ un an. Les équipements haute performance de série comprennent une transmission manuelle à 6 rapports exclusive à la catégorie, un différentiel à glissement limité et une suspension avant innovante à deux axes qui améliore la tenue de route et réduit considérablement l'effet de couple.

Un système d'amortissement adaptatif réglé pour la performance permet un contrôle précis de la conduite et de la maniabilité avec des courbes d'amortissement optimisées adaptées aux conditions de conduite. De puissants freins avant BremboMD et de légères jantes de 19 pouces chaussées de pneus d'été hautes performances ultra-mordants Michelin Pilot Sport 4S 265/30 R19 complètent l'ensemble dynamique.

Distincte sous tous les angles, l'Integra Type S fait passer le style épuré de l'Integra à un niveau supérieur avec une carrosserie large, audacieuse et énergique, trois embouts d'échappement dynamiques montés au centre, de grandes prises d'air avant et un diffuseur arrière qui communique immédiatement ses capacités haute performance. L'Integra Type S est également le seul véhicule du segment des compactes de performance haut de gamme à offrir la flexibilité d'une carrosserie à 5 portes de type hayon.

Pour plus d'information sur l'Acura Integra Type S 2024, cliquez ici.

À propos d'Acura Canada

Acura est la division performance de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue de véhicules de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une expérience de conduite emballante. La gamme Acura propose quatre modèles distincts - la berline sport Integra, la berline de performance de luxe TLX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers et le VUS de luxe Acura MDX à sept passagers. Les modèles TLX, MDX et Integra sont offerts en version Type S, soit l'apogée de l'ingénierie et de la technologie de performance, représentant l'engagement d'Acura envers la Performance conçue avec précision. Acura a célébré son 35e anniversaire au Canada en 2022 et compte maintenant plus de 50 concessionnaires dans son réseau dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca.

__________________________ i PDSF excluant les taxes, l'immatriculation, l'enregistrement, les frais de transport et de préparation (2 595 $) et les options. Les prix des concessionnaires peuvent varier.

iii PDSF incluant les frais de transport et de préparation (transport et IPL) de 2 595 $.

SOURCE Honda Canada Inc.

4 mai 2023 à 09:00

