BRP PREND POSITION CONTRE L'INTIMIDATION DANS LES ÉCOLES À L'OCCASION DE LA JOURNÉE CONTRE L'INTIMIDATION RECONNUE PAR LES NATIONS UNIES





VALCOURT, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ -Aujourd'hui, en cette Journée contre l'intimidation reconnue par les Nations Unies, BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) prend position pour mettre fin à l'intimidation dans les écoles en aidant ceux qui en ont le plus besoin. Pour favoriser un changement positif, BRP crée une plateforme en ligne qui offre un accès facile aux ressources proposées par ses partenaires communautaires. Ces outils sont spécialement conçus pour aider les jeunes, les parents et le personnel scolaire à faire face aux situations difficiles qu'ils rencontrent au quotidien. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Défions l'intimidation de BRP, qui a déjà versé près de 2 millions de dollars canadiens en investissements communautaires à des organismes dans toutes les régions où BRP exerce ses activités.

« Depuis que nous avons choisi de défier l'intimidation, des milliers de personnes chez BRP ainsi que dans notre réseau se sont mobilisées autour de cette cause universelle pour trouver des solutions créatives pour mettre fin à toutes formes d'intimidation et influencer des comportements positifs », mentionne Anne-Marie LaBerge, cheffe de la direction du marketing chez BRP. « En cette journée importante mondialement, nous sommes fiers de dévoiler les outils issus de nos partenariats avec des experts dans le domaine de la lutte contre l'intimidation afin d'aider à gérer l'intimidation à la maison, au travail et au jeu, et d'aborder ce défi social préoccupant qui est beaucoup trop répandu dans notre société. »

Cette plateforme en ligne présente des ressources provenant des partenaires communautaires de BRP spécialisés dans la lutte contre l'intimidation et qui disposent d'une vaste gamme d'outils pertinents pour aborder ce défi crucial : Ditch The Label, la Fondation Born This Way, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, Dare to Care, No Time For That, Bully Zero, Fundación NEMI, The Polar Academy, World Anti-Bullying Forum, Bikers Against Bullies USA et Friends.

En reliant son réseau d'employés, de concessionnaires, de fournisseurs et de conducteurs passionnés à ses partenaires, BRP offre également un point de ralliement à tous ses intervenants pour générer un impact dans leurs communautés respectives.

BRP cherche constamment à faire concrètement avancer les enjeux sociaux qui touchent les gens dans leur vie de tous les jours. Cette volonté se reflète dans l'engagement de BRP en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE25), qui consiste à promouvoir des changements positifs à l'échelle mondiale et à investir 1 % de ses bénéfices annuels avant impôt en soutien à des causes locales et mondiales d'ici 2025.

Pour contribuer à cette cause, BRP invite tout le monde à partager cette vidéo sur ses médias sociaux ainsi que la nouvelle plateforme en ligne .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines informations incluses dans ce communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à l'engagement de la société en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE25) et ses investissements communautaires dans le cadre du programme Défions l'intimidation, et autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », ou à la forme négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que, en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient considérées raisonnables au moment où elles ont été formulées, pourraient comporter un degré d'incertitude élevé. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties quant au rendement futur de BRP et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou la performance réels de BRP soient sensiblement différents par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicite dans ces énoncés. De plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs sont divulgués dans la notice annuelle de BRP datée du 22 mars 2023.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existants et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

4 mai 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :