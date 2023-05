420 000 $ à sept startups pour la validation de données cliniques de nouvelles technologies médicales





MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la conférence Effervescence, le Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB) a annoncé une contribution de 420 000 $ à sept startups pour la validation de données cliniques de nouvelles technologies médicales.

«?C'est un jalon important pour les entreprises sélectionnées. Celles-ci pourront valider leurs technologies en conditions réelles de soins ou compléter des données cliniques qui permettront de passer à l'étape de la commercialisation au sein du réseau de la santé québécois ou sur les marchés internationaux.?» a déclaré Perry Niro, directeur général du CQIB.

L'aide financière accordée provient du programme Adopt, une initiative du consortium d'accélérateurs et incubateurs en santé du Québec et soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Les entreprises soutenues :

À propos du programme ADOPT et du consortium des accélérateurs et incubateurs en santé du Québec

Le programme ADOPT, piloté par le CQIB en collaboration avec six incubateurs et accélérateurs, soit adMare BioInnovation, le Centech, District 3, le Campus des technologies de la santé, l'ACET et Quantino vise à mieux préparer les fondateurs de jeunes pousses du secteur à nouer des liens d'affaires avec les acteurs de l'écosystème des sciences de la vie, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde.

À propos du CQIB

Le CQIB est un incubateur d'entreprises en sciences de la vie offrant plus de 3000 mètres carrés de laboratoires et bureaux ayant pour mission de faciliter la création, la croissance et le succès de la prochaine génération d'entreprises des sciences de la vie et des technologies de la santé.

