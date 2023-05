Une menace plane sur le secteur de l'éducation ? Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec





Montréal, QC / ACCESSWIRE / le 4 mai 2023 / La convention collective des enseignantes et enseignants ayant pris fin le 31 mars, les syndicats sont en négociation avec le gouvernement depuis janvier. Le 4 mai en soirée, les enseignantes et enseignants uniront leurs forces pour faire savoir au gouvernement qu'ils se mobilisent pour souligner les enjeux en éducation. Sous le thème de Star Wars « May the fourth be with you », ils demanderont au gouvernement, dans ce cycle de négociation, de les écouter et de réaliser des investissements concrets en éducation.

Le Journal de Montréal a récemment obtenu du ministère de l'Éducation des données révélant qu'en février 2023, il manquait 71 enseignants à temps plein et 856 à temps partiel dans la province. En outre, le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE) estime que 40 % des enseignants du Québec auront pris leur retraite d'ici 2030. Des chiffres inquiétants. Si des investissements concrets en éducation ne sont pas réalisés, les conséquences seront graves.

La composition des classes est au cœur des négociations actuelles, car elle influence directement le quotidien du corps enseignant et des élèves. Pendant le dernier cycle de négociation, un comité composé d'enseignantes et enseignants et des centres de services scolaires a été mis sur pied pour trouver des solutions concrètes et efficaces aux problèmes réels que pose la composition des classes. Le comité devait notamment se pencher sur la composition des classes ordinaires, qui apporte son lot de défis vu la grande proportion d'élèves ayant un plan d'enseignement individualisé (PEI). Le tout était encadré par un arbitre chargé de rédiger un rapport final à l'intention du ministre de l'Éducation. Malheureusement, le comité n'est pas parvenu à un consensus. Dans son rapport envoyé au ministre en février, l'arbitre est formel : la composition des classes est le principal déterminant de la charge de travail du personnel enseignant. Il recommande notamment au ministre d'augmenter le financement des ressources aidant les enseignantes et enseignants à composer avec les groupes difficiles, et de leur donner du temps pour consulter des spécialistes.

« Ce cycle de négociation, c'est l'occasion idéale pour le gouvernement de transformer l'avenir de l'éducation au Québec, affirme Heidi Yetman, présidente de l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ). Pour attirer et retenir du personnel enseignant, nous devons trouver des moyens de lui offrir de meilleures conditions de travail. L'amélioration de la composition des classes est l'un de ces moyens; si nous réduisons dans les classes le nombre d'élèves ayant des besoins considérables ou particuliers, les enseignantes et enseignants auront plus de temps à accorder à chaque élève. C'est maintenant qu'il faut investir, sinon il sera trop tard. »

Manifestation

Date : Le 4 mai 2023

Heure : De 20 h à 21 h

Lieu : Intersection du boulevard Saint-Jean et de l'avenue Holiday, Pointe-Claire

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES NÉGOCIATIONS : QPAT-APEQ.QC.CA

L'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) représente l'ensemble du personnel enseignant du secteur public anglophone du Québec, soit plus de 8 000 personnes. Elle œuvre à la protection de leurs droits individuels et de leur bien collectif. Établie en 1864, c'est le syndicat le plus ancien au Canada.

Renseignements pour les médias

Julie Montpetit

[email protected]

514 249-9653

SOURCE : Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec

