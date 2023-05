Conquête du marché hors Québec en infonuagique - Appui de 29 M$ à Micro Logic





QUÉBEC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec annoncent l'attribution d'un soutien financier totalisant 29 millions de dollars à l'entreprise Micro Logic Sainte-Foy (Micro Logic) pour accélérer le déploiement commercial et technologique de ses produits et services, notamment sa solution infonuagique, Projet Cirrus. Cette contribution comprend un prêt de 18 millions de dollars du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un financement de 11 millions de dollars provenant des fonds propres d'Investissement Québec.

La députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation), Mme Joëlle Boutin, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

En offrant une solution infonuagique souveraine distincte de celle des grands acteurs clés américains, le projet de Micro Logic se veut un choix intéressant pour le Québec en matière de sécurité des données et de cybersécurité.

« On compte plusieurs acteurs clés dans le marché mondial de l'infonuagique, et Micro Logic en fait partie. Le positionnement que veut prendre l'entreprise pourrait grandement augmenter ses parts de marché dans ce domaine occupé jusqu'ici principalement par des géants internationaux. Nous sommes fiers d'appuyer un tel projet. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation)

« Notre appui financier permettra à Micro Logic, une entreprise innovante figurant parmi les plus grands fournisseurs de technologies de l'information au Canada, d'assurer la croissance de ses activités. Une solution québécoise en matière de cybersécurité, c'est un avantage marquant pour nos entreprises et pour le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'industrie québécoise des technologies de l'information est reconnue mondialement et fait partie des secteurs stratégiques sur lesquels nous misons. Figurant parmi ses acteurs les plus dynamiques, Micro Logic se démarque en proposant une initiative toute québécoise aux solutions de sécurité des données et de cybersécurité existantes avec le déploiement d'une infonuagique s'appuyant sur le savoir-faire d'ici dans ce domaine. Investissement Québec est fier de soutenir l'entreprise dans ses projets de croissance. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Micro Logic, qui célèbrera ses quarante ans d'activité prochainement, est passée en moins d'une décennie du statut de petite boutique informatique locale à l'un des dix fournisseurs de technologies de l'information (TI) en importance au Canada .

. L'entreprise québécoise a entrepris le déploiement d'une infonuagique ( cloud ) souveraine, Projet Cirrus, une solution qui permet de garantir l'hébergement de 100 % des données, assujetties aux lois et règlements du Canada , en sol canadien. L'infonuagique qui a été développée détient les plus hautes qualifications de l'industrie et s'inscrit dans un club sélect regroupant uniquement quatre solutions de ce type en Amérique du Nord. Bien implantée au Québec grâce à un carnet de plus de 2 000 clients, Micro Logic amorce en 2023 la conquête du marché hors Québec.

) souveraine, Projet Cirrus, une solution qui permet de garantir l'hébergement de 100 % des données, assujetties aux lois et règlements du , en sol canadien. L'infonuagique qui a été développée détient les plus hautes qualifications de l'industrie et s'inscrit dans un club sélect regroupant uniquement quatre solutions de ce type en Amérique du Nord. Bien implantée au Québec grâce à un carnet de plus de 2 000 clients, Micro Logic amorce en 2023 la conquête du marché hors Québec. Le programme ESSOR est géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement. Il s'adresse aux entreprises québécoises qui cherchent à accélérer la concrétisation d'un projet d'investissement; à augmenter leur productivité par une transition technologique ou par l'acquisition de nouvelles technologies; à réduire leur empreinte environnementale, notamment par l'adoption de technologies propres; et à accroître leur présence dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans l'ensemble des régions du Québec. La Société offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.

