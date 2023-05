SEDNA DÉVOILE SA NOUVELLE IMAGE DE MARQUE ET LANCE SON NOUVEAU SITE WEB





LONGUEUIL, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe Santé Sedna annonce fièrement le lancement de sa nouvelle identité visuelle conçue pour son engagement envers sa mission d'améliorer l'accès aux soins de santé à la population québécoise. C'est une étape importante dans l'histoire de l'organisation.

Cette nouvelle identité visuelle reflète une évolution naturelle de notre engagement envers la qualité et l'excellence de notre offre de soins de santé. Ce nouveau style visuel exprime notre détermination à être à l'avant-garde de l'innovation dans notre offre de service. Le nouveau logo, avec ses formes modernes et ses couleurs vibrantes, incarne notre vision de l'avenir et reflète notre dynamisme et notre créativité.

Par la même occasion, le Groupe Santé Sedna est heureux d'annoncer le lancement de son nouveau site web : www.groupesedna.ca

La nouvelle identité visuelle est le résultat d'une réflexion approfondie sur notre positionnement en tant qu'entreprise et sur notre mission d'améliorer l'accès aux soins de santé. Nous sommes ravis de pouvoir partager cette nouvelle identité avec nos usagers, avec nos employés et avec nos partenaires et nous sommes engagés à travailler ensemble pour continuer à offrir plus d'accès à des soins de santé de qualité.

Le Groupe Sedna est convaincu que sa nouvelle identité va contribuer à renforcer son positionnement en tant que leader dans la gestion et la prestation de soins et services de santé au Québec, tout en solidifiant ses relations avec ses partenaires.

C'est le 25 mai 2023, lors d'un évènement qui rassemblera tous les cadres du groupe, qu'aura lieu la soirée de lancement de la nouvelle image de marque de Sedna.

À propos du Groupe Santé Sedna

Partenaire privilégié du réseau de la santé depuis 1992, Groupe Sedna est la plus importante organisation privée spécialisée dans l'administration des soins et services de santé au Québec.

Toujours en essor, Sedna compte aujourd'hui près de 4000 employé(e)s et offre des services de santé à travers une panoplie d'entreprises actives dans les domaines suivants :

Soins de longue durée en mode privé conventionné (Groupe Champlain)

Hébergement privé et ressources de soutien et d'assistance (Groupe Santé Valeo)

Services spécialisés de réadaptation (Hôpital Villa Medica)

Soins médicaux et services de santé spécialisés (Cliniques de santé familiale PRAXIS)

En complémentarité avec le réseau public de la santé, Sedna offre plus d'accès à des soins et services de qualité en s'adaptant aux besoins populationnels dans l'objectif de servir l'intérêt public.

