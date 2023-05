Juno Pharmaceuticals reçoit l'autorisation d'importer de la kétamine, offrant un soulagement immédiat pour les hôpitaux à travers le Canada





Juno Pharmaceuticals Canada ("Juno"), une société pharmaceutique canadienne spécialisée, annonce avoir reçu l'approbation de Santé Canada pour importer une solution de kétamine pour injection conformément aux lignes directrices d'importation et de vente exceptionnelles de Santé Canada. Juno a acquis 25 000 unités pour une livraison immédiate, fournissant un approvisionnement de 6 semaines à l'ensemble du marché canadien.

Santé Canada a approuvé la kétamine pour une utilisation en tant que sédatif et analgésique dans les milieux hospitaliers. Cette forme d'utilisation est nécessaire pour faciliter certaines procédures chirurgicales. La pénurie de kétamine été classée à un niveau 3 ? il s'agit de pénuries ayant le plus grand impact potentiel sur l'approvisionnement en médicaments et le système de santé du Canada - depuis février 2023.

"Notre équipe est passionnée par la contribution à l'amélioration de la santé des Canadiens. La kétamine est un médicament crucial pour la gestion de la douleur et la pénurie a compromis les soins aux patients," a déclaré Mark Mantel, président-directeur général de Juno. "Notre division de pénurie de médicaments travaille toujours dur pour assurer un approvisionnement supplémentaire et fournir les médicaments dont les hôpitaux ont besoin à travers le pays."

En dehors des applications approuvées par Santé Canada, la kétamine est également administrée dans des cliniques de santé mentale à travers le pays pour traiter la dépression.

"La dépression peut être une maladie difficile à traiter. Les patients viennent à nous lorsqu'ils ont épuisé toutes les autres options et refuser des patients n'est jamais une option", a déclaré Justin Davies, propriétaire et fondateur de la Clinique de kétamine de Toronto. "Notre clinique était à quelques semaines de devoir fermer ses portes en raison du manque d'approvisionnement et de l'incapacité à continuer de fournir ce traitement aux patients qui en ont le plus besoin. Pour certains, c'est une question de vie ou de mort."

Juno Pharmaceuticals Canada se spécialise dans la commercialisation de produits génériques et biosimilaires complexes à haute valeur ajoutée sur le marché canadien. L'équipe de gestion de Juno possède des dizaines d'années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique ainsi qu'une vaste expérience dans l'accélération de la croissance stratégique par l'identification de produits de niche et la création disciplinée de portefeuilles de produits robustes. Les opérations mondiales de Juno, un des premiers membres du groupe mondial Juno Pharmaceuticals, s'étendent sur quatre continents et comprennent plus de 14 entreprises diverses de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux réparties au Canada, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, en Australie et en Afrique du Sud.

