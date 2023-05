Aéroplan au sommet des programmes de fidélité des sociétés aériennes en Amérique du Nord aux prestigieux prix Freddie 2023





MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le programme de fidélité Aéroplan d'Air Canada s'est récemment vu décerner plusieurs prestigieux prix Freddie, notamment Programme de société aérienne de l'année, Meilleure promotion et Meilleure capacité d'échange. Ce trio de distinctions, qui constitue la meilleure récolte d'Aéroplan aux Freddie Awards à ce jour, survient après que le programme a reçu le prix Meilleure capacité d'échange en 2022.

« Nous sommes vraiment fiers d'être encore une fois récompensés aux Freddie Awards cette année, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits d'Air Canada. Nous remercions tout particulièrement nos membres Aéroplan, de même que notre équipe incroyablement dévouée, qui donne vie à ce formidable programme jour après jour, en première ligne comme en coulisse. »

La 32e cérémonie des Freddie Awards 2023 a eu lieu le 27 avril à Washington, D.C. Les Freddie Awards, qui doivent leur nom à Sir Freddie Laker, sont largement considérés comme les récompenses les plus prestigieuses dans le secteur de la fidélisation des voyageurs. Ces prix récompensent les programmes de fidélité des voyageurs qui font preuve d'excellence au niveau du service à la clientèle, de la valeur et de l'innovation. Cette année, plus de neuf millions de votes ont été soumis un peu partout dans le monde.

Relancé en novembre 2020, le programme Aéroplan transformé est conçu d'abord et avant tout en fonction de l'expérience des membres. Aéroplan offre des primes aériennes pour des milliers de destinations dans le monde desservies par Air Canada et par plus de 45 transporteurs aériens partenaires. Grâce à la prédiction de fourchettes de prix, à l'accès à toutes les places disponibles à bord des vols d'Air Canada, à l'absence de suppléments du transporteur sur les primes aériennes d'Air Canada, ainsi qu'à certaines options, comme le partage familial, il est plus facile que jamais de tirer parti des points Aéroplan. Les membres bénéficient également d'une expérience de réservation intégrée qui leur permet de chercher et d'obtenir des primes aériennes en se rendant sur aircanada.com ou en consultant l'application mobile Air Canada, tout en disposant de la possibilité d'ajouter une escale à un itinéraire international pour seulement 5 000 points.

Aéroplan a également remporté récemment des prix dans les catégories suivantes :

Meilleure capacité d'accumulation et d'échange aux Frequent Traveler People's Awards de 2022

Meilleure capacité d'échange à la remise des Freddie Awards 2022

Meilleur programme de fidélité de société aérienne et quatre prix pour la meilleure carte de crédit de société aérienne des prix Canada's Choice 2022 décernés par Rewards Canada dans le domaine des voyages et programmes de fidélité

À propos d'Aéroplan

Aéroplan offre la possibilité d'accumuler et d'échanger des points dans le plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui réunit au-delà de 45 sociétés aériennes desservant environ 1 400 destinations dans le monde. Les membres Aéroplan peuvent échanger des points contre des primes aériennes pour tous les vols disponibles d'Air Canada; aucune période d'interdiction ni restriction ne s'appliquent, et ils n'ont pas à payer de supplément en argent pour les échanges. Pour en savoir plus sur Aéroplan, rendez-vous sur le site aircanada.com/aeroplan.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

4 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :