Dar finalise l'acquisition de Su-Yap?

Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) ? Dar, une société internationale de renom en matière de conseil multidisciplinaire pour l'architecture, l'ingénierie, la planification, et la gestion de projets, a acquis une participation majoritaire dans Su-Yap? Engineering & Consulting ? Su-Yap?, l'une des principales sociétés de conseil en ingénierie en Turquie. Avec un effectif d'environ 200 professionnels pluridisciplinaires, Su-Yap? est un pionnier régional dans les domaines de l'eau, des eaux usées, des infrastructures, de l'énergie, des barrages et de l'hydroélectricité.

Cette acquisition fait part des initiatives stratégiques de Dar, visant à consolider sa présence en Turquie et en Asie centrale et à renforcer sa position de pionnière au Moyen-Orient et en Afrique dans les domaines des ressources en eau, des barrages et de l'hydroélectricité.

Talal Shair, PDG de Dar, a déclaré : « L'ajout de Su-Yap? à notre famille de marques soutient notre stratégie pour favoriser notre croissance dans des secteurs et des régions clés. Nous partageons une mission commune qui consiste à servir les communautés et à réaliser des projets multidisciplinaires complexes emblématiques qui permettent de créer une valeur sociale à long terme. »

Beshara Wakim, directeur des opérations pour la Turquie chez Dar, a ajouté : « Ce partenariat offre une opportunité significative pour tirer parti de nos ressources et compétences communes pour favoriser une croissance collaborative et une ambition renouvelée. »

Soulignant son enthousiasme pour ce partenariat, Sedef Odaba?? Erdo?an, présidente de Su-Yap?, a déclaré : « Nous sommes ravis de joindre la famille Dar, étant donné que nous partageons les mêmes valeurs et le même objectif de ?Progresser Ensemble'. Nous sommes enchantés par les opportunités potentielles que cette transaction offre à notre personnel, à nos clients et aux communautés. »

Su-Yap? continuera d'opérer de manière indépendante et sous sa propre marque, tout en bénéficiant du vaste réseau international, des ressources et des capacités offerts par Dar, où des marques spécialisées de classe mondiale collaborent en matière de qualité, d'innovation, de fiabilité, de livraison et d'excellentes relations avec les clients.

À propos de Dar et Dar Group

Fondée en 1956, Dar est une société internationale de conseil multidisciplinaire de renom, fournissant des services de conception, de planification, d'ingénierie et de gestion de projets à un large éventail de secteurs du marché, notamment les bâtiments, les villes, les transports, les infrastructures civiles, l'eau et l'environnement. Avec un effectif de 7,800 professionnels répartis dans 47 bureaux dans plus de 30 pays, Dar a servi plus de 950 clients à travers le monde entier, livrant 4,500 projets d'une valeur de plus de 540 milliards de dollars américains. Dar a fondé Dar Group, un groupe primé de conseil en architecture, ingénierie, gestion de projet et énergie, régulièrement classé parmi les 10 meilleurs cabinets de design internationaux (Engineering News Record).

A propos de Su-Yap?

Su-Yap? est un cabinet de conseil réputé basé en Turquie, offrant des services multidisciplinaires depuis 1964. Le cabinet a livré plus de 700 projets dans plus de 30 pays, en Turquie, en Asie centrale, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et renommé pour l'excellence dans les domaines de la planification, la conception, l'ingénierie et la gestion de projets de barrages, de centrales électriques, d'infrastructures, d'environnement, de ressources en eau, de structures hydrauliques, de gaz naturel, de transport et de bâtiments.

