Engagement climatique Canada publie un indice de référence pour favoriser la transition vers l'atteinte de zéro émission nette parmi les principales entreprises canadiennes émettrices de gaz à effet de serre

Territoires traditionnels des Mississaugas of the Credit, des Anishinaabeg, des Haudenosaunee et des Hurons-Wendat ? Engagement climatique Canada (ECC), une initiative d'engagement collaboratif menée par des investisseurs, a annoncé ses indicateurs de référence pour le concept de zéro émission nette. L'indice de référence servira d'outil pour soutenir la « transition juste » des entreprises émettrices du Canada vers une économie à zéro émission nette en normalisant les attentes de la communauté financière.

L'Indice de référence net zéro d'ECC fournit un ensemble de normes communes permettant aux investisseurs d'évaluer les progrès réalisés par les entreprises émettrices pour s'aligner sur l'ambition de l'Accord de Paris : limiter le réchauffement climatique à bien moins de 2 °C, tout en poursuivant les efforts visant à limiter l'augmentation de la température globale à 1,5 °C. L'Indice de référence permet aux investisseurs participants d'ECC d'encadrer, et bientôt de mesurer, leurs engagements avec les principaux émetteurs du Canada, y compris les entreprises émettrices. Grâce à ce cadre, les investisseurs participants peuvent identifier les domaines à aborder avec les entreprises de la Liste des priorités d'ECC et les domaines à améliorer dans le cadre de leur transition vers une économie à zéro émission nette.

« Avec l'Indice de référence net zéro, ECC continue de repousser les normes en matière d'engagement collaboratif des parties prenantes. L'Indice de référence fournira aux investisseurs participants une vue collective des développements et des thèmes clés de l'engagement dans le contexte canadien, ce qui contribuera à un dialogue ciblé et cohérent entre les entreprises et les investisseurs canadiens, a déclaré Barbara Zvan, chef de la direction d'UPP et présidente du comité de direction d'ECC. Il s'agit d'un outil indispensable sur la voie d'une économie à zéro émission nette. »

« Considérez cela comme le Google Maps pour la transition climatique canadienne, a déclaré Kevin Thomas, chef de la direction de SHARE. C'est en suivant rigoureusement nos progrès collectifs tout au long de ce parcours que nous nous assurons de tous arriver à destination. Cela nous permet de rester honnêtes et efficaces. »

« La trajectoire climatique actuelle présente un risque systémique pour les portefeuilles d'investissement et les rendements à long terme pour les bénéficiaires des fonds de pension. Les investisseurs renforcent leur engagement auprès des entreprises et demandent aux sociétés dans lesquelles ils investissent de prendre des mesures à court terme, affirme Karen Lockridge, directrice des investissements ESG au Régime de retraite de Postes Canada, et présidente du comité technique d'ECC. L'Indice de référence net zéro d'ECC permettra aux entreprises de comprendre les attentes des investisseurs. Il guidera la transparence autour de stratégies crédibles d'émissions nettes nulles et pourra soutenir un dialogue constructif entre les entreprises et les investisseurs. »

« L'Indice de référence net zéro d'ECC est une étape cruciale sur la voie d'une économie à zéro émission nette au Canada, car il fournit aux entreprises émettrices un cadre clair et cohérent pour identifier les possibilités d'action en matière de climat, a déclaré Patricia Fletcher, chef de la direction de l'Association pour l'investissement responsable (AIR). L'Indice de référence servira de base aux conversations entre les investisseurs et les grandes entreprises émettrices pour mesurer et faire progresser la décarbonisation dans les secteurs clés de l'économie canadienne. »

« En tant que signataire fondateur de l'initiative ECC et fiduciaire des actifs de ses clients, RBC Gestion mondiale d'actifs reconnaît l'importance de l'objectif mondial d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 ou avant afin d'atténuer les risques liés au climat, a déclaré Maia Becker, directrice générale principale, gouvernance et investissement responsable, RBC Gestion mondiale d'actifs, et vice-présidente du comité technique d'ECC. Nous pensons que l'Indice de référence net zéro d'ECC constituera un outil important pour les investisseurs afin de faire progresser le dialogue et de développer un cadre cohérent lorsqu'ils s'engagent avec les entreprises canadiennes émettrices sur les actions qu'elles entreprennent pour lutter contre le changement climatique. »

L'Indice de référence net zéro d'ECC est étroitement aligné sur l'Indice de référence élaboré par Climate Action 100+, la norme mondiale actuelle en matière d'engagement collaboratif des actionnaires. L'Indice de référence net zéro d'ECC suit cet exemple tout en ajoutant un contexte supplémentaire spécifique à l'économie unique du Canada, développé grâce à l'expertise du comité technique d'ECC et de SHARE. Il a été affiné en intégrant les commentaires issus d'une période de consultation publique, à laquelle ont participé les investisseurs participants d'ECC, dont certains des plus grands gestionnaires d'actifs et propriétaires d'actifs du Canada, de même que des ONG et des représentants autochtones.

L'Indice de référence net zéro d'ECC arrive à un moment où divers outils sont en cours d'élaboration à l'intention des investisseurs canadiens, comme le rapport sur la feuille de route de la taxonomie récemment annoncé par le Sustainable Finance Action Council (Conseil d'action en matière de finance durable). L'indice de référence, lorsqu'il sera utilisé avec la taxonomie, fournira une approche normalisée pour mesurer la performance des entreprises par rapport aux objectifs climatiques et permettra aux investisseurs de classer leurs évaluations des entreprises émettrices par catégories.

À l'automne, les investisseurs peuvent s'attendre à voir des évaluations de toutes les entreprises de la Liste des priorités d'ECC basée sur l'Indice de référence net zéro d'ECC, mettant en évidence les points forts et les points à améliorer. Cela aidera à définir les objectifs des futurs engagements climatiques.

Engagement climatique Canada (ECC) est une initiative dirigée par la communauté financière qui favorise le dialogue entre la communauté financière et les sociétés émettrices afin de promouvoir la transition juste vers une économie nette zéro au bénéfice des investisseurs, des sociétés, des employés et des consommateurs. ECC est coordonnée par son secrétariat conjoint : l'Association pour l'investissement responsable (AIR) et l'Association des actionnaires pour la recherche et l'éducation (SHARE). L'initiative est également soutenue par des réseaux d'investisseurs internationaux, soit les Principes pour l'investissement responsable soutenus par l'ONU (UNPRI) et Ceres.

