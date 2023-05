/R E P R I S E -- Avis aux médias - Début du Rendez-vous de la jeunesse engagée à Sherbrooke/





SHERBROOKE, QC, le 3 mai 2023 /CNW/ - Les 4 et 5 mai prochains se tiendra, à l'Université de Sherbrooke, le Rendez-vous de la jeunesse engagée. Plus de 500 personnes sont attendues pour cet événement qui combinera réflexion, réseautage, mobilisation et festivités pour des membres engagés du Mouvement ACTES, des élèves et étudiantes et étudiants du primaire à l'université, des jeunes syndicalistes de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), des chercheuses et des chercheurs ainsi que des partenaires du milieu communautaire et d'organismes non gouvernementaux.

Aide-mémoire

QUOI : Rendez-vous de la jeunesse engagée



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Anne Dionne, vice-présidente de la CSQ

Laure Waridel, écosociologue

Frédérick L. Philippe, professeur titulaire et chercheur à l'UQAM

Martine Chatelain, enseignante retraitée et Mouvement ACTES

Salma Nassiri, élève de l'école secondaire Mont Notre-Dame

Benoît Mercille, directeur général, Fondation Monique-Fitz-Back

Marie-Jeanne Bélanger, agente de mobilisation citoyenne, Oxfam-Québec



QUAND : Activité d'ouverture : 4 mai à 9 h 45

Le reste de l'événement : 4 mai en après-midi et 5 mai

Spectacle engagé : 4 mai à 19 h 45



OÙ : Activité d'ouverture : stade de l'Université de Sherbrooke

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke





Ateliers et autres conférences : Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke





Spectacle engagé : Théâtre Granada

53, rue Wellington Nord, Sherbrooke

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

