/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Annonces importantes concernant le secteur touristique lors des Assises du tourisme 2023/

QUÉBEC, le 2 mai 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une annonce concernant un soutien additionnel pour soutenir le développement des attraits touristiques du Québec. Elle sera faite au cours de la prise de parole de la ministre aux Assises du Tourisme 2023

La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, fera également une annonce en matière de main-d'oeuvre.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, sera aussi présente afin de s'adresser aux participants.

Date : Le jeudi 4 mai 2023





Heure : Interventions de Mme Proulx et de Mme Biron : 9 h Intervention de Mme Champagne Jourdain : 11 h 30



Lieu : Montréal

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 7 h le 4 mai 2023, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

