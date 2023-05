Les lauréats du concours Les As de la finance sont dévoilés et Nelson Gentiletti reçoit le prestigieux Prix Hommage





Cliquez ici pour la version anglaise

MONTREAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - La Section du Québec de FEI Canada a dévoilé hier soir les lauréats du concours Les As de la finance lors d'un gala réunissant 400 dirigeant(e)s financier(ère)s et leurs invité(e)s. Cette soirée vivement attendue, présidée par Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC, visait à récompenser les responsables de la direction financière émérites du Québec. La Section du Québec de FEI Canada est fière de célébrer l'excellence dans le domaine de la finance et d'honorer les leaders du domaine qui contribuent à la croissance de leur entreprise ainsi qu'au développement de la profession sous toutes ses facettes. Rappelons que les lauréats ont été sélectionnés par un jury indépendant.

Les trois lauréats 2023 sont?:

Catégorie «?Responsable de la direction financière d'une grande entreprise?»

Alain Michaud, FCPA, chef de la direction financière, Groupe WSP Global

Catégorie «?Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise?»

Navaid Mansuri, CPA, chef de la direction financière, Dialogue Technologies de la Santé

Catégorie «?Relève?en finance?»

Erik Schwanen, CPA, directeur senior - Opérations financières et Reporting, Accedian

« À la 13 édition du gala Les As de la finance, je constate le talent inépuisable des dirigeantes et des dirigeants financiers au Québec qui sont continuellement appelé(e)s à jouer un rôle grandissant au sein de leur organisation, notamment en raison de leur capacité d'adaptation, leur rigueur et leur professionnalisme », mentionne Mathieu Hébert, CPA, trésorier, TC Transcontinental, coprésident du concours. « Je tiens également à souligner la contribution colossale de mon coprésident, Marc Godin, pour qui cette édition sera sa dernière après 10 ans d'engagement peu commun. C'est un réel honneur de lui succéder et d'assumer la relève pour les prochaines années. »

Remise du Prix Hommage 2023

Le prestigieux Prix Hommage Les As de la finance, a été remis cette année à Nelson Gentiletti, une figure importante du secteur financier au Québec. M. Gentiletti est reconnu par ses pairs comme un leader inspirant ainsi qu'un partenaire de confiance pour ses équipes. Modèle d'implication communautaire, il a fait preuve d'altruisme, d'une humilité remarquable et d'un dévouement d'exception tout au long de sa carrière, incitant les personnes qui l'entourent à se dépasser jour après jour.

Nous de tenon à remercier les membres du jury et du comité organisateur, ainsi que l'ensemble des personnes ayant soumis leur candidature, pour leur engament et intérêt envers Les As de la finance cette année. Le concours sera de retour l'an prochain et la période de mise en candidature pour l'édition 2024 commencera le 22 novembre 2023. Nous vous encourageons dès maintenant à ajouter cette date à votre agenda!

La Section du Québec de FEI Canda tient à exprimer sa gratitude envers les généreux commanditaires, qui permettent la tenue du concours Les As de la finance et du gala de dévoilement des lauréats: BFL CANADA, CDPQ, Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec, PwC et La Presse.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de cadres exerçant des fonctions de direction financière qui compte près de 1 500 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec est la seule association de la province qui s'adresse exclusivement aux cadres de la finance qui évoluent dans des industries variées. L'association offre à ses près de 200 membres une opportunité unique d'échanger et de réseauter avec des collègues qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet aussi de se développer professionnellement, par le biais de conférences et d'ateliers, et de transmettre leur expertise à la relève, par l'entremise du nouveau programme de mentorat. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise de prix annuelle Les As de la finance.

Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires solidaires que nous remercions : BFL CANADA, CDPQ, Ordre des CPA du Québec, Mandrake Vézina Lebeau, PwC, Banque Nationale Marchés financiers, Deloitte, EY, KPMG, Randstad, Sun Life, WTW, Robert Half, Amex, Bank of America, Black Line, Corpay, Finmetrix, Marsh, Mazars, Voyages Encore et La Presse.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.feicanada.org/AS2023 ou LinkedIn.

SOURCE Financial Executives International Canada

4 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :