Koïos Intelligence conclut une ronde de financement de 6,5 M$ pour révolutionner le magasinage d'assurances

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Koïos Intelligence, une jeune entreprise québécoise qui fournit aux professionnels de l'assurance un assistant conversationnel doté d'intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui avoir conclu une ronde de financement de 6,5 millions de dollars avec la participation de Propulia Capital, Développement économique Canada, Exportation et développement Canada, Caisse Desjardins des Technologies et d'autres investisseurs privés, des investisseurs qui sont convaincus que le traitement du langage naturel est sur le point de révolutionner les opérations des organisations. Ce financement comprend de l'équité et d'autres instruments financiers tels que des instruments de dettes et d'options d'achats.

Ce nouvel investissement permettra à Koïos de se déployer rapidement sur de nouveaux marchés, tout en poursuivant le développement de son assistant virtuel, facilitant ainsi plus que jamais les affaires des assureurs.

« Notre croissance a été importante depuis le lancement de l'entreprise et cette ronde de financement nous permettra de solidifier davantage notre stratégie d'affaires. À moyen terme, notre objectif est de devenir le premier assistant conversationnel dans l'industrie des assurances au Canada et aux États-Unis et de révolutionner ainsi la façon dont on magasine les protections d'assurance », déclare Mohamed Hanini, président, directeur général et chef de la technologie de Koïos Intelligence.

Révolutionner le magasinage et la mise à jour des contrats d'assurance

En combinant les connaissances des experts en assurance, en finance et en IA, Koïos a identifié une inadéquation entre la façon dont les courtiers vendent actuellement les assurances et la façon dont les consommateurs souhaitent les acheter. En effet, en 2022, la très grande majorité des ventes d'assurance se faisaient encore par téléphone ou en personne et nécessitaient en moyenne plus d'une heure. Cependant, les nouvelles générations de consommateurs ont des exigences sophistiquées et, selon un sondage mené par Koïos Intelligence, 75% d'entre eux s'attendent à avoir une réponse d'un agent en moins de 5 minutes. Plus encore, 65 % des consommateurs préfèrent les plateformes en ligne aux centres d'appel pour le magasinage de leurs assurances.

L'assistant conversationnel Olivo de Koïos est propulsé par l'IA et agit comme intermédiaire virtuel entre le courtier d'assurance et le consommateur, permettant à ce dernier de magasiner différentes options de protections, et même de conclure des achats d'assurances, tout en posant ses questions à l'assistant virtuel. Olivo est interconnecté aux principaux systèmes des secteurs de l'assurance, tels que Applied et le Centre d'étude de la pratique d'assurance (CSIO). Ces intégrations permettent à Koïos Intelligence de faire partie de la chaîne de valeur de l'assurance et de fidéliser des clients, tels que PMA Assurances, Assurance Groupe Tardif, des partenaires d'Intact faisant partie du Groupe Virage, et Rogers Insurance, l'un des plus grands courtiers d'assurance au Canada. Cette connectivité permet de rationaliser les processus de préachat, d'achat et d'après-achat de tous les types de produits d'assurance grâce à l'automatisation des données.

La standardisation des processus permet ainsi une plus grande efficacité tout au long de la chaîne de valeur, des réductions de coûts d'administration de 30% pour les courtiers ou agents d'assurance et une augmentation potentielle de 400% des taux de conversion de ventes. En parallèle, Olivo offre aux consommateurs un service rapide et personnalisé, disponible 24/7 dans la langue de leur choix avec un temps d'attente 30% plus court que s'ils devaient appeler un centre d'appels.

Olivo utilise l'IA multimodale, un type d'intelligence artificielle dans lequel plusieurs canaux de transmission d'informations (texte, voix, image) sont utilisés lors de l'entraînement des algorithmes de manière imbriquée pour mieux comprendre les interactions des consommateurs.

« Dans un futur proche, la nature des activités des agents et courtiers d'assurance va évoluer et s'orienter vers plus de conseils personnalisés, en parallèle d'une réduction drastique de la saisie de données, puisque les assistants virtuels peuvent très bien faire ce travail », précise Mohamed Hanini sur le rôle d'Olivo.

« Nous sommes heureux de soutenir et d'accueillir dans notre écosystème d'entreprises en démarrage une compagnie visionnaire comme Koïos, offrant une solution innovante qui améliore l'expérience de toutes les parties impliquées dans l'ensemble de la chaîne de valeur », déclare Geneviève Biron, fondatrice et présidente de Propulia Capital, devenue proche conseillère du conseil d'administration de Koïos.

À propos de Koïos Intelligence

Fondée en 2016, Koïos Intelligence a pour mission de donner à l'industrie de l'assurance et de la finance la nouvelle génération de systèmes intelligents et personnalisés qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, les statistiques et la recherche opérationnelle. En combinant les connaissances des experts en assurance, en finance et en intelligence artificielle, Koïos développe de nouvelles technologies qui redéfinissent les interactions entre assureurs, les agents experts et leurs clients.

