Investissements routiers 2023-2025 - Le gouvernement du Québec présent en région : près de 1,3 G$ pour une mobilité plus efficace et sécuritaire à Montréal

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 1 295 028 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région de Montréal.

Les sommes allouées visent la mise en oeuvre de projets significatifs pour le milieu, tels que :

la reconstruction de la chaussée de béton de l'autoroute 40 en direction est, entre les boulevards Morgan et Saint-Charles ;

; la reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 au-dessus de la rue Hickmore;

la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine entre Longueuil et Montréal.

Ces derniers comptent parmi les 28 projets prévus dans la région.

« Ces investissements prouvent l'importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l'amélioration des infrastructures de mobilité sur notre immense et magnifique territoire. Ils incarnent notre engagement d'offrir aux Québécois une meilleure mobilité et une sécurité accrue sur nos réseaux. Ce faisant, nous renforçons nos chaînes logistiques et stimulons la vitalité de nos communautés, en soutenant leur développement socioéconomique et en favorisant la création d'emplois de qualité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La réalisation de ces projets va contribuer à la vitalité économique de Montréal et va stimuler l'entrepreneuriat local et la création d'emplois de qualité dans notre métropole. Je suivrai avec attention l'avancement de ces travaux au cours des deux prochaines années. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Les sommes investies dans la région de Montréal se répartissent comme suit :

36 815 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



1 242 454 000 $ pour améliorer l'état des structures;



15 759 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

En 2022, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

la réparation du pont d'étagement et des murs de soutènement de la 1 re Avenue au-dessus de l'autoroute 20;

la réparation des ponts d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 40;



la reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 au-dessus de la 55e Avenue.

