Un moment décisif pour la réduction des méfaits du tabac : FEELM partage la scène avec des géants de l'industrie pour réduire les taux de tabagisme et sauver des vies





FEELM, la marque phare de la technologie d'atomisation appartenant à SMOORE, un leader mondial des solutions technologiques d'atomisation, a rejoint aujourd'hui des défenseurs de la santé mondiale, des scientifiques de premier plan, des politiciens et des experts de l'industrie lors d'une conférence virtuelle sur la réduction des méfaits du tabac.

IN FOCUS, un événement annuel d'une demi-journée organisé par le Forum mondial sur le tabac et la nicotine (GTNF) qui vise à examiner les problèmes clés affectant le secteur, est revenu cette année sur le thème de la réduction des méfaits du tabac et la meilleure façon d'aider les fumeurs à passer à des produits à risque réduit, y compris les vapoteuses, le tabac chauffé et la nicotine par voie orale.

Des représentants de FEELM ont pris la parole avant la conférence virtuelle lors d'un petit-déjeuner dans le centre de Londres aux côtés d'Andrew Lewer, vice-président du groupe parlementaire multipartite du Parlement britannique pour le vapotage, ainsi que de Delon Human, président des Diplomates de la santé et ancien secrétaire général de l'Association médicale mondiale.

Le gouvernement britannique a toujours maintenu que sa stratégie de réduction des méfaits du tabac était centrée sur l'utilisation du vapotage comme outil de sevrage tabagique et sur l'encouragement des fumeurs à passer à une alternative moins nocive. Depuis 2015, Public Health England (maintenant l'Office for Health Improvement and Disparities) a clairement indiqué que le vapotage est au moins 95 % moins nocif que le tabagisme, après un examen de toutes les études indépendantes et revues par des pairs disponibles. Cela a été étayé par une nouvelle étude en 2018 et par Javed Khan dans son rapport indépendant de l'année passée sur « comment rendre le tabagisme obsolète », ainsi que dans le récent discours prononcé au début du mois par Neil O 'Brien, ministre de la Santé publique.

Des inquiétudes ont cependant été soulevées quant à la disponibilité croissante de vapoteuses illégales et non conformes à la réglementation, ainsi qu'à l'augmentation des taux d'accès des jeunes aux produits à base de nicotine. En tant que leader mondial des solutions technologiques d'atomisation, FEELM s'attache à assurer la conformité à toutes les réglementations sur les marchés où il opère et à soutenir ses clients industriels par le biais d'investissements dans la recherche et l'innovation technologique.

Echo Liu, directeur de la division européenne de FEELM, déclare :

« Nous saluons la reconnaissance continue par le gouvernement britannique du potentiel que le vapotage a pour réaliser ses ambitions d'un avenir sans fumée et nous nous engageons à travailler avec les régulateurs et l'industrie au sens large pour relever les principaux défis auxquels le secteur est confronté. »

« Nos solutions de vapotage ont été largement adoptées sur plus de cinquante marchés, dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, et elles aident des millions de fumeurs à améliorer leur santé en passant au vapotage. »

Les technologies à bobines céramiques jetables de FEELM ont déjà été lancées sur des marchés comme la France, le Royaume-Uni et la Belgique pour le compte de leurs clients et seront bientôt disponibles sur d'autres marchés clés. La solution FEELM MAX, qui offre plus de bouffées, une plus grande consistance gustative et une mesure d'e-liquide entièrement visible est le meilleur appareil jetable disponible et conforme à la réglementation.

FEELM lancera son FEELM MAX à la Birmingham Vaper Expo le 13 mai.

À propos de FEELM :

En tant que marque phare de technologie OEM appartenant à SMOORE, FEELM est le premier fournisseur mondial de solutions de systèmes de cigarettes électroniques en circuit fermé. Grâce à sa technologie de chauffage par bobine céramique, utilisée dans environ un pod en circuit fermé sur deux vendus dans le monde entier, FEELM fournit ses solutions de vapotage aux entreprises B2C dans une cinquantaine de pays, dont RELX, HEXA, KIWI, et NJOY.

À propos de SMOORE :

SMOORE est le leader mondial dans l'offre de solutions technologiques de vapotage, y compris la fabrication de dispositifs de vapotage OEM et de composants de vapotage pour les produits sans combustion, avec une technologie R&D avancée, une solide capacité de fabrication, un portefeuille de produits à large spectre et une clientèle diversifiée.

À propos du GTNF :

Le Forum mondial sur le tabac et la nicotine (GTNF) est le principal forum annuel mondial consacré à l'avenir des industries du tabac et de la nicotine. Depuis son lancement à Rio de Janeiro en 2008 jusqu'à aujourd'hui, le GTNF est devenu la plateforme d'échange mondial d'opinions et d'idées entre les experts en santé publique, les représentants du gouvernement, l'industrie et les investisseurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :