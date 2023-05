Rogers réduit de moitié le prix des données du forfait illimité 5G le plus populaire





TORONTO, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle rendra la technologie 5G plus accessible à un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes. L'entreprise a réduit de 50 % le prix par gigaoctet de données pour son forfait le plus populaire auprès de sa clientèle, elle a diminué le prix d'entrée de la 5G et offrira aux abonnés des services sans-fil 4G de Rogers un accès au réseau 5G, sans frais supplémentaires.

« Nous avons investi dans la construction du réseau 5G le plus étendu au pays, qui couvre plus de 2 000 communautés, et nous nous engageons à ce que la population canadienne ait accès à la meilleure technologie 5G, a indiqué Phil Hartling, président, Sans-fil. Nous voulons d'abord et avant tout offrir un service que les Canadiens et Canadiennes aiment ainsi que des options abordables qui répondent à leurs besoins. Ce n'est pas pour rien que plus de personnes au Canada choisissent Rogers chaque jour, plus que toute autre entreprise de télécommunications. »

À compter d'aujourd'hui, Rogers propose de nouveaux forfaits et de nouvelles offres groupées sans-fil 5G qui offrent plus de valeur et de choix à la population canadienne :

Nous doublons la quantité de données à très haute vitesse de notre populaire forfait illimité à 85 $ par mois. Notre clientèle peut maintenant obtenir 50 Go de données au prix du forfait précédent de 25 Go et profiter des vitesses 5G les plus rapides de Rogers.

En ajoutant des services résidentiels, la clientèle de Rogers peut maintenant obtenir un forfait sans-fil 5G à partir de 55 $ par mois, ce qui équivaut à une réduction de 35 % du prix d'entrée du forfait 5G précédent sur le meilleur réseau au Canada.

Nous offrons plus de choix à un plus grand nombre de clientes et clients, dont de nouveaux forfaits 5G pour les personnes nouvellement arrivées au Canada, les personnes âgées de 55 ans et plus ainsi que les parents d'enfants et d'adolescents à la recherche de leur premier téléphone.

Au cours des prochains mois, on fournira de façon proactive, et ce, à l'ensemble des abonnés aux forfaits voix et données sans-fil de Rogers, un accès au réseau 5G de Rogers, sans frais supplémentaires.

« La population canadienne paie déjà moins par mois pour les services sans-fil que la population américaine, et nous continuons d'en offrir plus pour son argent à notre clientèle a ajouté M. Hartling. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans notre engagement continu à rendre nos services plus accessibles et abordables. »

