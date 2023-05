Gestion d'actifs Picton Mahoney lance un nouveau fonds d'occasions liées à l'inflation





Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») annonce aujourd'hui le lancement du nouveau Fond alternatif fortifié d'occasions liées à l'inflation Picton Mahoney (le « Fonds »). Le Fonds offrira trois catégories au public : les catégorie A, F et I.

« En tant que chef de la direction et consommateur, je comprends que les Canadiens soient très sensibles à l'impact de l'inflation sur leur vie quotidienne. Alors que l'inflation ralentit, notre équipe estime que nous entrons dans une nouvelle ère de cycles économiques plus courts et plus fréquents, en dents de scie, entraînés par des périodes répétées d'inflation croissante et modérée. Les investisseurs devront gérer ces impacts, déclare David Picton, président et chef de la direction. Nous sommes fiers de lancer le Fond alternatif fortifié d'occasions liées à l'inflation Picton Mahoney, une solution de gestion active conçue pour tirer parti des cycles d'inflation anticipés. Nous sommes déterminés à aider les Canadiens à naviguer dans le contexte complexe de l'investissement, et nous croyons que cet outil les aidera à atteindre leurs objectifs financiers avec plus de certitude. »

Conçu pour fournir aux investisseurs une attribution stratégique à long terme pour la protection contre l'inflation, le Fond alternatif fortifié d'occasions liées à l'inflation Picton Mahoney vise à investir dans des positions longues et courtes dans des catégories d'actifs qui cherchent collectivement à générer des rendements positifs de la hausse de l'inflation, et applique un outil de gestion des risques pour ajuster activement l'exposition du Fonds.

« L'inflation est difficile à anticiper et l'ampleur et la persistance de l'inflation sont également difficiles à prévoir, d'où la nécessité d'avoir une protection anti-inflation directement ancrée dans un portefeuille, ajoute Neil Simons, chef des stratégies multi-actifs chez Picton Mahoney. Nous pensons qu'une exposition sensible à l'inflation devrait être intégrée à une solide attribution d'actifs stratégiques - une conviction qui repose sur des années de recherche et d'analyse sur la façon dont les différentes classes d'actifs fonctionnent dans divers environnements inflationnistes. »

Nom du fonds Objectif de placement Code du fonds,

catégorie A Code du fonds,

catégorie F Code du fonds,

catégorie I Fond alternatif fortifié d'occasions liées à l'inflation Picton Mahoney L'objectif de placement du Fonds est de fournir une exposition à un portefeuille activement géré et diversifié d'actifs liés à l'inflation qui vise à générer des rendements positifs pendant les périodes d'accélération de l'inflation. PIC 3700 PIC 3701 PIC 3702

Pour en savoir plus sur la gamme complète de fonds de Picton Mahoney, visitez www.pictonmahoney.com.

À propos de Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney se spécialise dans les solutions de placement différenciées et la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à solidifier leurs portefeuilles grâce à l'expérience acquise au cours de différents cycles du marché et dans diverses conjonctures de placement.

Fondée en 2004 et appartenant à 100 % à ses employés, Picton Mahoney est une société de portefeuille spécialisée qui gère un actif de plus de 9,2 milliards de dollars canadiens (au 31 mars 2023). L'entreprise a innové en mettant les principes et les pratiques de placement de couverture authentique au service des investisseurs canadiens. Elle offre une gamme complète de solutions de placement, dont des fonds communs de placement et des fonds alternatifs, aux investisseurs institutionnels et particuliers partout au pays.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au rendement et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé ne se répète pas forcément. Les titres des fonds communs de placement alternatifs ne peuvent être achetés que par l'intermédiaire d'un courtier inscrit et ne sont offerts que dans les territoires où la loi en autorise la vente.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 mai 2023 à 06:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :