Un nouveau satellite météorologique européen de pointe dévoile toute la beauté terrestre (sous les nuages)

La première image du dernier satellite météorologique européen, publiée ce jour, fait apparaître avec un niveau de détail sans précédent les conditions météorologiques en Europe, en Afrique et au-dessus l'Atlantique.

L'agence européenne de satellites météorologiques (EUMETSAT) et l'Agence spatiale européenne (ESA) ont conjointement diffusé cette image du premier satellite de la prochaine génération de satellites météorologiques européens, Meteosat Troisième Génération - Imageur 1 (MTG-I1). Le satellite MTG-I1 a été lancé le 13 décembre 2022.

Sur cette première image, saisie par l'imageur du satellite à 11 h 50 UTC le 18 mars 2023, une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Ouest et la Scandinavie sont couvertes de nuages, tandis que l'Italie et les Balkans occidentaux se trouvent sous un ciel relativement clair.

L'image contient des détails - comme les nuages convectifs au-dessus des îles Canaries, le manteau neigeux des Alpes et les sédiments le long des côtes italiennes - jusque là peu visibles ou invisibles sur l'imagerie des instruments des satellites Meteosat Seconde Génération actuels.

L'image saisit avec un plus grand niveau de détail les structures des nuages à hautes latitudes, d'une importance cruciale pour les pays nordiques. Ces données permettront aux prévisionnistes d'évaluer avec plus de précision l'évolution des phénomènes météorologiques dangereux à évolution rapide dans la région.

« Cette image remarquable conforte nos attentes de voir le système MTG ouvrir une nouvelle ère dans la prévision des épisodes météorologiques extrêmes », a déclaré Phil Evans, Directeur général d'EUMETSAT.

« Il peut paraître étrange qu'une journée nuageuse en Europe suscite autant d'enthousiasme, mais cette image capture les nuages à un niveau de détail extraordinaire, d'une importance capitale pour la prévision météorologique. Les détails supplémentaires de l'imagerie à haute résolution et la fréquence accrue de production des images permettront aux prévisionnistes de détecter avec davantage de rapidité et de précision les phénomènes météorologiques extrêmes. »

Pour Simonetta Cheli, Directrice de l'Observation de la Terre à l'ESA, voir la première image de MTG-I1 a été un moment de grande fierté pour l'Organisation et pour tous ceux qui ont contribué au programme Meteosat Troisième Génération.

« Cette image illustre à merveille ce que peut accomplir la coopération européenne dans le domaine spatial », a souligné Mme Cheli. « Le niveau de détail de l'image de MTG-I1, jusqu'ici inatteignable depuis l'orbite géostationnaire au-dessus de l'Europe et de l'Afrique, nous permettra de mieux comprendre notre planète et ses systèmes météorologiques.

Cette image témoigne non seulement des accomplissements de l'expertise européenne, mais aussi de notre détermination à assurer que les nouvelles technologies bénéficient aux communautés en Europe et au-delà. »

Les instruments de la troisième génération de satellites météorologiques Meteosat produisent une imagerie de résolution bien plus fine à une fréquence supérieure que ceux des satellites de seconde génération.

Thales Alenia Space, contractant principal pour MTG, a construit l'instrument, le radiomètre imageur combiné, et a assuré l'intégration du satellite MTG-I1.

Le satellite suit actuellement une phase de recette en orbite de douze mois, prévoyant l'allumage de ses instruments et l'étalonnage de ses données. Les données de MTG-I1 seront diffusées aux services météorologiques en Europe et au-delà à compter de la fin de l'année 2023, pour leur exploitation opérationnelle à des fins de prévision météorologique.

L'infrastructure du segment sol nécessaire au traitement courant des images a servi pour produire cette première image, préfigurant la suite des opérations à la fin de l'année. Une fois le système opérationnel, des images du disque complet seront produites toutes les dix minutes.

MTG-I1 est exploité par EUMETSAT depuis son siège à Darmstadt (Allemagne). L'ESA a assuré l'approvisionnement du satellite selon les exigences établies par EUMETSAT, en consultation avec les services météorologiques de ses États membres.

