Le fondateur de Medicom Ronald Reuben reçoit la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec

L'entreprise québécoise souligne fièrement cette année ses 35 ans

POINTE-CLAIRE, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - La société québécoise Groupe Medicom (« Medicom »), chef de file mondial en production et distribution de solutions de prévention et de contrôle des infections, est fière d'annoncer la remise de la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec à Ronald Reuben, son fondateur et président exécutif, pour souligner les 35 ans d'existence et de présence québécoise de l'entreprise et sa contribution durant la COVID-19. Rappelons que la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec est remise par les membres de la députation de l'Assemblée en guise de reconnaissance à une personne.

« Depuis nos débuts, notre objectif a toujours été de fournir des équipements médicaux de haute qualité pour les patients et le personnel de la santé. En tant que fondateur d'une entreprise d'ici ayant un impact mondial, c'est une fierté pour moi de recevoir cette marque de reconnaissance chez nous. Je souhaite d'abord et avant tout la partager avec l'ensemble des hommes et des femmes de Medicom à commencer par son PDG, Guillaume Laverdure qui a joué un rôle central dans la croissance stratégique que nous avons connue dans les dernières années. Je suis très heureux de savoir que notre travail à assurer une vie plus saine et un monde plus sûr soit reconnu de cette manière, » a déclaré Ronald Reuben, fondateur de Medicom et récipiendaire de la médaille.

Fondée en 1988, en pleine crise du VIH, pour répondre à un besoin criant d'équipements de protection individuelle dans les milieux hospitaliers, Medicom a depuis été à l'avant-plan de la lutte des nombreuses crises sanitaires, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et l'Ébola, et plus récemment la pandémie de COVID-19. De son siège social québécois, l'entreprise s'est ainsi illustrée au fil des temps à titre de leader international du domaine médical et compte à son actif des usines et des bureaux répartis dans 15 pays et emploie près de 2000 personnes.

Medicom, une entreprise résiliente

La Médaille de l'Assemblée nationale du Québec, remise par M. Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier, circonscription du siège social de Medicom, vient souligner la détermination de l'entreprise à assurer une production locale, résiliente et durable d'équipements de protection individuelle. Proche de sa communauté, Medicom a notamment fait des dons de millions de masques et de respirateurs N95 à des ONG d'ici et d'ailleurs pour venir en aide aux personnes vulnérables, instauré des bourses d'études pour soignants et participé à diverses campagnes de reboisement au Canada.

À propos du Groupe Medicom

Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a évolué pour devenir l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, de la vente au détail et de la santé et bien-être.

Medicom a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et l'Ébola, ainsi que la pandémie de COVID-19, et a été nommé l'une des sociétés les mieux gérées du Canada en 2021 et 2022.

Aujourd'hui, le groupe Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomGlobal ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

