L'ARTM lance une application gratuite de covoiturage





Le projet pilote développé dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine facilitera le covoiturage dans l'ensemble de la région métropolitaine de Montréal pour lutter contre la congestion routière et les GES

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Mandatée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) annonce que l'application du projet pilote de covoiturage pour la région métropolitaine de Montréal est maintenant disponible en version béta sur iOS et Android ainsi qu'en version web au covoiturage.artm.quebec .

« Il s'agit d'une option que l'on ajoute pour optimiser l'efficacité des déplacements. Il y a des incitatifs financiers supplémentaires pour les conducteurs traversant sur l'un des quatre liens interrives pendant que s'effectue la réfection majeure du tunnel. C'est aussi une excellente option pour réduire la congestion et l'empreinte GES partout sur le territoire de l'ARTM. L'application permettra de jumeler efficacement conducteurs et passagers », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Développée et financée afin de complémenter les mesures d'atténuation mises en place dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l'application Covoiturage ARTM est offerte gratuitement. Elle ne se limite cependant pas au corridor A-20/A-25 et permet d'offrir une solution pour faciliter le covoiturage sur l'ensemble du territoire de l'ARTM. Pour un passager, le coût par kilomètre d'un trajet est de 0,12 $ alors que pour les conducteurs, la rémunération se décline de la manière suivante :

Rémunération des conducteurs Nombre de

passagers à bord du

véhicule Remise par km lorsque vous traversez l'un

des 4 liens interrives (pont-tunnel Louis-

Hippolyte-La Fontaine, pont Jacques Cartier,

pont Victoria, pont Samuel-De Champlain) Remise par km lorsque vous ne

traversez pas l'un des 4 liens

interrives 1 0,34 $ 0,10 $ 2 0,44 $ 0,20 $ 3 0,54 $ 0,30 $

Benoît Gendron rappelle par ailleurs que ce projet pilote s'inscrit également dans une démarche unique au Québec, soit le Programme numérique de mobilité sur lequel travaille l'ARTM et ses partenaires : « Le projet pilote sera très utile pour en apprendre davantage sur les opportunités et le potentiel du covoiturage dans un chantier qui mènera à la création d'un guichet unique d'offre de services en mobilité durable dans la région métropolitaine et ailleurs au Québec ». L'ARTM pilote en effet le développement d'un programme numérique inspiré de l'approche de services de mobilité intégrée (MaaS) qui sera modulable pour répondre aux besoins de différentes régions du Québec. Dans la région métropolitaine de Montréal, ce programme permettra notamment de renouveler l'offre de paiement en transport collectif. En effet, dès le premier semestre de 2024 la recharge OPUS via téléphone intelligent sera possible et l'élargissement du paiement ouvert déjà disponible à Laval suivra.

Le covoiturage permet de partager un déplacement en voiture avec une ou plusieurs personnes. Il s'agit d'un moyen de déplacement alternatif à l'auto solo qui présente plusieurs avantages :

Réduire le nombre de véhicules sur les routes et la congestion sur le réseau routier;

Bénéficier de nombreuses voies réservées pour le covoiturage dans le grand Montréal;

Avoir accès à des places de stationnement réservées au covoiturage dans les stationnements incitatifs pour faciliter la rencontre et l'organisation des covoitureurs;

Profiter de trajets flexibles à faibles coûts qui offrent une économie par rapport à l'auto solo.

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain

4 mai 2023 à 05:30

