Kubeark dévoile une nouvelle plateforme pour accélérer l'innovation à grande échelle grâce au sky computing





Une plateforme d'opérations logicielles innovante destinée à transformer la gestion multicloud d'entreprise et à maximiser le retour sur investissement technologique dans l'ensemble du paysage cloud

NEW YORK et BUCAREST, Roumanie, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Kubeark , une plateforme de nouvelle génération spécialisée dans la gestion des opérations logicielles, dévoile sa dernière plateforme qui exploite le potentiel de transformation du sky computing pour permettre aux entreprises d'innover et de se développer avec une facilité sans précédent, quel que soit leur environnement technologique.

De nos jours, les entreprises font face à des obstacles importants pour rationaliser les opérations et maintenir une surveillance stricte de leurs ressources dans le multicloud. Avec 85 % des entreprises qui utilisent jusqu'à cinq plateformes cloud selon Deloitte, le sky computing offre la compatibilité et l'interopérabilité entre divers clouds et infrastructures. La plateforme de Kubeark répond à cette tendance en améliorant la transformation numérique à travers trois domaines de services principaux :

Rationaliser les cycles de vie des logiciels dans de multiples infrastructures, accélérer les stratégies de commercialisation et transformer les logiciels antérieurs en solutions SaaS efficaces.

Assurer une maintenance et une gouvernance des logiciels transparentes pour des opérations efficaces et sécurisées.

Offrir des avantages financiers substantiels en optimisant l'utilisation des ressources et la gestion des coûts, tout en augmentant la visibilité et la rentabilité sur les plateformes cloud.

« Le sky computing transforme l'utilisation multi-sites, multicloud et du cloud hybride. Imaginez pouvoir facilement accéder aux meilleures ressources à partir de n'importe quel cloud, à tout moment. Kubeark fait de ce rêve une réalité, répondant ainsi aux besoins des entreprises à toutes les étapes de leur parcours d'innovation cloud. Notre plateforme permet aux entreprises de capitaliser sur le plein potentiel de leur pile technologique grâce à la simplicité et à un point de contact unique pour l'ensemble du processus de gestion des opérations logicielles », a déclaré Bogdan Nedelcov, directeur général et co-fondateur de Kubeark.

En outre, avec ce lancement, Kubeark s'intègre parfaitement avec les principales marketplaces cloud du monde, permettant l'automatisation de bout en bout des annonces et des transactions sur les marketplaces. Cela permet aux organisations de débloquer rapidement de nouvelles possibilités de mise sur le marché et de tirer parti de flux de revenus inexploités du cloud.

« La plateforme innovante de Kubeark, combinée à notre partenariat stratégique, est sur le point de révolutionner la transformation numérique et la mise à l'échelle technologique pour les entreprises. Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec Kubeark, qui continue d'innover dans des domaines qui sont sûrs de faire une différence en matière d'innovation et de transformation numérique au sein des entreprises, surtout en ce moment », a noté Alex Cernatescu, directeur général, co-fondateur et responsable mondial de la stratégie chez Stefanini Infinit - appartenant au groupe Stefanini.

« La plateforme Kubeark a considérablement amélioré nos investissements technologiques, transformant ainsi la façon dont nous gérons nos applications et notre infrastructure. Nous sommes ravis de faire partie de ce parcours et nous sommes impatients de voir l'impact que cette plateforme aura sur le marché », a ajouté George Bara, co-fondateur et responsable du développement commercial chez Zetta Cloud.

À propos de Kubeark

Kubeark permet aux entreprises d'innover et de se développer grâce à sa plateforme de gestion des opérations logicielles tout-en-un qui permet de gérer des applications multicloud et multi-infrastructures, de rationaliser les opérations logicielles et d'améliorer le retour sur investissement technologique. Engagé à stimuler la transformation numérique, Kubeark révolutionne la façon dont les entreprises abordent leurs opérations logicielles et leurs investissements technologiques. Pour plus d'informations sur Kubeark, consultez le site www.kubeark.com .

