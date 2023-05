Gourmet Selection, le rendez-vous professionnel de l'épicerie fine et du bon goût, fait son retour les 10 & 11 septembre 2023





Découvertes, concours, animations culinaires et conférences sont au programme de cette 10ème édition placée sous le signe de la gourmandise et de l'expertise !

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE POUR LES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE PRODUITS FINS

Dans un environnement convivial, à taille humaine, propice aux échanges et aux affaires, l'édition 2023 de Gourmet Selection rassemblera plus de 300 exposants et marques, ainsi que 4 300 visiteurs professionnels, français et internationaux, en quête de nouveautés et de produits gourmets. Parmi les exposants déjà inscrits : Anis de Flavigny, La Sablésienne, Distillerie Paul Devoille, Les Truffes Plantin, Maison Edouard Artzner, Maxim's de Paris ou encore SDP Rungis.

Depuis sa 1ère édition en 2009, Gourmet Selection a pour ambition d'être le lieu de rencontres incontournable des distributeurs (épiceries fines, hôtels, restaurants, cafés ou artisans des métiers de bouche) et producteurs de produits fins. Comme chaque année, ces derniers proposeront sur le salon ce qui se fait de meilleur en produits d'épicerie fine, d'ici ou d'ailleurs : condiments et sauces, épicerie salée, produits de la mer et aquacoles, charcuterie et salaisons, traiteur et snacking, chocolaterie, confiserie, biscuiterie et pâtisserie, confitures et miels, thés et infusions, cafés, boissons non alcoolisées, vins et spiritueux, ...

Pendant ces deux jours, l'Agora des Experts sera le lieu de conférences, tables rondes et prises de paroles où venir s'informer sur les tendances et les enjeux du marché de l'épicerie fine. Véritable source d'inspiration, un nouvel espace « L'Épicerie de Gourmet » viendra étoffer l'offre présentée sur le salon, à travers une mise en avant des produits à découvrir sur les stands.

DES CONCOURS POUR RÉCOMPENSER L'INNOVATION ET LA CRÉATIVITÉ

Le Concours Best Of, récompensera les meilleurs produits exposés. Il révèlera les producteurs visionnaires et les nouveautés qui feront les tendances de demain, à travers des critères de qualité, d'innovation, d'originalité et de naturalité.

Les Quintessences, le concours de la meilleure épicerie fine de France, met en lumière les commerçants qui se positionnent au quotidien comme ambassadeurs du « bien-manger » et récompense les meilleurs concepts de distribution de produits fins et gourmets qu'il s'agisse d'une épicerie fine, d'un hôtel, d'un espace de dégustation, d'un café ou encore d'un restaurant...

