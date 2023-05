Stratio BD renforce son engagement indéfectible pour la sécurité de l'information avec la certification ISO 27001





Le spécialiste de la Data Fabric augmentée obtient également la certification du programme de sécurité nationale espagnol, soulignant son engagement envers le plus haut niveau de gestion de la sécurité de l'information.

LONDRES, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Spécialiste et leader mondial de la Data Fabric Stratio BD a annoncé aujourd'hui avoir reçu la certification ISO 27001 pour son produit Augmented Data Fabric, atteignant ainsi la norme la plus distinguée au monde en matière de gestion de la sécurité de l'information.

La prestigieuse accréditation souligne l'engagement de Stratio BD à maintenir les normes de sécurité de l'information et de protection des données les plus élevées pour soutenir la croissance mondiale de sa clientèle, en particulier dans les secteurs de la finance, du commerce de détail, de l'assurance et des administrations publiques.

Dans le cadre du processus de certification, un auditeur tiers a soigneusement évalué le système de gestion de la sécurité de l'information (ISMS) de Stratio BD pour s'assurer qu'il répond à des exigences rigoureuses.

Il a été conclu que la plate-forme Data Fabric de Stratio BD suit les contrôles appropriés et nécessaires pour prévenir et gérer les menaces et les risques de cybersécurité, garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations à tout moment pour ses clients. L'accréditation signifie que le produit de la scale-up se classe désormais aux côtés des géants de l'industrie en matière de sécurité des données.

ISO 27001 est une norme de sécurité de l'information publiée conjointement par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), le plus grand développeur mondial de normes internationales, et la Commission électrotechnique internationale (CEI). C'est la seule norme internationale auditable qui définit les exigences d'un système de gestion de la sécurité de l'information.

La nouvelle intervient alors que la société basée à Madrid, en Espagne, a également annoncé qu'elle avait obtenu la certification du système de sécurité nationale espagnol (ENS), obtenant ainsi un statut obligatoire par le gouvernement espagnol pour les entreprises technologiques qui offrent leurs services aux entités publiques.

Stratio BD, qui a réalisé une croissance de 40 % l'an dernier, a été universellement reconnu par des analystes tels que Gartner et Forrester comme leader international « Cool Vendor » pour le produit Data Fabric innovant.

Après la clôture de son tour de table de série C de 65 millions d'euros mené par InfraVia Capital Partners à la fin de l'année dernière, la société a été officiellement lancée en France et prévoit de se lancer au Royaume-Uni dans les semaines à venir. Les deux nouveaux sites font partie d'un projet d'expansion international plus large visant à cultiver des équipes localisées et des bureaux physiques pour se rapprocher de leur clientèle mondiale en pleine expansion.

Bénéficiant d'une pléthore de grandes entreprises clientes, dont Santander, Barclays, BBVA et Carrefour, le produit Augmented Data Fabric de Stratio BD fournit aux entreprises une solution de gestion de données modulable, permettant la gouvernance, la virtualisation et l'apprentissage automatique pour multiplier la productivité des entreprises qui l'utilisent, réduisant les coûts et le temps à une fraction de ce dont ils avaient besoin .

Oscar Mendez-Soto, PDG et fondateur, a déclaré : « Aujourd'hui, les risques liés aux données sont une priorité pour de nombreuses organisations dans le monde, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, et ces deux accréditations montrent que nous nous engageons à gérer et à protéger les informations les plus sensibles de nos clients selon les normes les plus élevées.

« Nos clients des secteurs de la banque, de l'assurance, du commerce de détail, de la santé et de l'énergie - parmi tant d'autres - ont besoin d'outils pour gérer des quantités astronomiques de données, souvent en temps réel, afin de lancer de nouveaux services hautement personnalisés pour leurs clients. Notre outil de gestion des données leur permet de faire exactement cela au sein d'une plateforme hautement sûre et sécurisée, aidant les grandes entreprises du monde entier à libérer la véritable valeur de leurs données et à prendre de meilleures décisions plus éclairées qui profitent au résultat net. »



4 mai 2023 à 04:00

