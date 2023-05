Une mise en scène à la « Fast and Furious » au lac Longhu de Zhengzhou compose une mélodie palpitante entre le Championnat du monde de Formule 1 motonautique et la ville





ZHENGZHOU, Chine, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture et les finales du Championnat du monde de Formule 1 motonautique 2023, Grand Prix de Chine à Zhengzhou, promues par Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd. se sont déroulées brillamment le 30 avril sur le lac Longhu, dans le nouveau district de Zhengdong, à Zhengzhou, dans la province du Henan, en Chine.

Zhengzhou est située dans la plaine centrale, berceau de la civilisation chinoise. La course de F1 motonautique se déroule sur le magnifique lac Longhu, mettant en valeur le charme de Zhengzhou en tant que ville centrale nationale moderne et contribuant à promouvoir la construction de la « route de la soie aérienne » entre Zhengzhou et Luxembourg.

Le coup de feu a donné le coup d'envoi de la finale. Vingt bateaux à moteur se sont élancés l'un après l'autre, filant à toute allure sur la surface du lac Longhu. Les moteurs rugissants, les vagues roulantes et les bateaux à moteur rapides ont créé des scènes palpitantes et captivantes. Après une heure de compétition intense, Jonas Andersson, de l'équipe suédoise, est devenu le champion, dominant tous ses adversaires. Shaun Torrente, de l'équipe d'Abu Dhabi, et Ferdinand Zandbfrgen, de l'équipe de Sharjah, se sont classés respectivement deuxième et troisième.

Le Championnat du monde de Formule 1 motonautique 2023, Grand Prix de Chine à Zhengzhou, est la première étape chinoise de ce championnat, qui revient en Chine après trois ans d'absence. Il s'agit également de la course de bateaux à moteur de la plus haute qualité et du plus haut niveau organisée à Zhengzhou jusqu'à présent.

La tenue du Championnat du monde de Formule 1 motonautique à Zhengzhou a non seulement permis aux habitants de la région de participer à un événement international de haut niveau à proximité de chez eux, mais elle a également permis de faire connaître au monde entier les magnifiques paysages de la « ville au bord de l'eau » du nouveau district de Zhengdong, ainsi que le charme animé et dynamique de la ville de Zhengzhou.

