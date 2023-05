Dangbei Neo : le mini projecteur tout-en-un avec Netflix intégré pour la meilleure expérience cinématographique compacte





Profitez d'un divertissement haut de gamme avec Dangbei Neo, un projecteur LED compact et léger doté d'une résolution Full HD ainsi que de haut-parleurs stéréo certifiés Dolby

TUMWATER, Washington, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Dangbei, leader dans le domaine des solutions innovantes de divertissement à domicile, est fier de dévoiler aujourd'hui le Dangbei Neo, un mini-projecteur tout-en-un avec Netflix en natif. Ce projecteur DLP (Digital Light Processing), sous licence officielle de Netflix, offre des visuels FHD 1080p sur un écran d'une taille allant jusqu'à 120 pouces et un son surround immersif alimenté par Dolby Audiotm. Le Neo offre également des fonctionnalités avancées dans un design élégant et compact qui impressionnera certainement.

Une des caractéristiques remarquables du Dangbei Neo est son Netflix pre-installé sous licence officielle. Cela signifie que les utilisateurs peuvent profiter de la même expérience de streaming pour leurs séries et films préférés sur Netflix sans avoir besoin d'appareils ou de logiciels supplémentaires, le tout sur grand écran. Avec des raccourcis clavier pour trois applications de streaming populaires - Netflix, Prime Video et YouTube - naviguer parmi ses favoris n'a jamais été aussi facile.

La taille compacte du Neo le rend très polyvalent : il peut être utilisé à la maison ou en déplacement, et peut même tenir dans un sac à dos. Qu'il soit installé à la maison, dans le jardin ou en camping, son design léger (1,42 kg) le rend facile à transporter. Il peut littéralement être utilisé n'importe où du moment qu'il existe une source d'alimentation. S'il n'y a pas de connexion Internet à proximité, le Neo peut toujours être utilisé grâce à d'autres options de connectivité comme Mirrorcast.

Petit, mais impressionnant. Le Dangbei Neo, alimenté par la technologie DLP, offre des performances élevées avec une image FHD en 1080p, 540 lumens ISO, le HDR10 & HLG, et environ 90 % de couverture de l'espace couleur DCI-P3. Films, séries TV et plus encore prennent vie grâce à une taille de projection impressionnante allant jusqu'à 120 pouces. C'est un régal pour les oreilles comme pour les yeux, grâce à ses haut-parleurs intégrés de 2x6 W et sa technologie audio certifiée Dolby Audiotm qui offrent une expérience audiovisuelle véritablement cinématographique.

Sont également incluses des fonctions d'imagerie intelligentes améliorées par le système de caméra ToF, telles que la mise au point automatique, la correction automatique du trapèze, l'ajustement intelligent de l'écran et l'évitement intelligent des obstacles, fournissant des réglages plus précis et assurant des images claires et nettes quel que soit le positionnement du Neo.

Le Dangbei Neo dispose également de fonctions d'écran en miroir et de diffusion de contenu en Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 5G, lui permettant de se connecter à divers appareils. Il est même respectueux de l'environnement avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures. Il consomme d'ailleurs moins d'énergie que la plupart des téléviseurs, offrant des années de divertissement à son utilisateur en toute sérénité.

Le Dangbei Neo est maintenant disponible en pré-commande sur Amazon FR. Il sortira officiellement le 16 mai au prix de 749,99 ?. Pour célébrer ce lancement, Dangbei offre un coupon de réduction d'une valeur de 50 ?.

À propos de Dangbei

En tant que fournisseur de premier plan de services intelligents sur grand écran, Dangbei est spécialisé dans la conception et le développement de matrices logicielles, de systèmes d'exploitation, de vidéoprojecteurs intelligents, etc. La mission de Dangbei est d'offrir à ses clients une expérience audiovisuelle extraordinaire sur grand écran grâce à des produits diversifiés, polyvalents et innovants.

La confiance de plus de 200 millions d'utilisateurs pousse Dangbei à fournir une inspiration et des conseils constants au paysage mondial du divertissement. Le logiciel grand écran de Dangbei a atteint la première position en Chine. Les applications et les contenus couvrent un large éventail de domaines tels que la musique, le cinéma et la télévision, la santé, l'éducation et les outils. Dangbei est également classée au deuxième rang des expéditions en Chine et occupe la première place dans la catégorie des vidéoprojecteurs laser.

