L'ancien responsable des produits de Zuora, Guillaume Vives, rejoint 360Learning pour porter l'apprentissage collaboratif jusqu'au niveau entreprise

360Learning, le chef de file mondial de l'apprentissage collaboratif, annonce aujourd'hui que Guillaume « G » Vives rejoint la société en tant que nouveau Chief Product and Technology Officer. G, un vétéran de plus de 20 ans d'expérience dans la Silicon Valley et en particulier dans le secteur des logiciels d'entreprise, dirigera les produits et l'ingénierie pour permettre aux entreprises de mettre en place des cultures d'apprentissage collaboratif.

Avant d'intégrer 360Learning, G a conduit trois entreprises vers des accomplissements de taille, notamment Zuora, la principale plateforme SaaS par abonnement, jusqu'à son introduction en bourse. Chez Zuora, G dirigeait les équipes de produits et de marketing. À l'époque, Zuora était pionnier dans le domaine des récits stratégiques avec une croissance axée sur le marketing, en s'appuyant sur le concept d'économie d'abonnement, rendu célèbre par Andy Raskin dans son article « The Greatest Sales Deck I've Ever Seen ». En tant que pionnier de l'économie de l'abonnement B2B, G a aidé Zuora à devenir une source d'inspiration pour des millions d'entreprises.

G conseille l'équipe de direction de 360Learning depuis deux ans, contribuant à construire des récits stratégiques percutants autour de sujets tels que l'apprentissage collaboratif et le perfectionnement intérieur, en s'appuyant sur son expérience acquise au sein d'entreprises comme Zuora et BlueJeans. À son nouveau poste, G sera en charge de la stratégie des produits à mesure que 360Learning se mettra à l'échelle pour toucher davantage d'entreprises à travers le monde.

Guillaume Vives, CPTO, 360Learning : « Je suis ravi de devenir le nouveau CPTO de la société. Nick et l'équipe ont construit une société formidable qui transforme les entreprises en les aidant à adopter l'apprentissage collaboratif et le perfectionnement intérieur. Je suis ravi de me joindre à l'équipe et d'aider à créer un nouveau leader sectoriel. Je me réjouis à la perspective de soutenir notre mission et d'offrir encore plus de valeur à nos clients dans le monde entier. »

Nick Hernandez, CEO et cofondateur de 360Learning : « G est une légende de l'industrie logicielle, avec la créativité et la passion de façonner les entreprises pour les aider à devenir des leaders mondiaux. C'est un plaisir de le compter parmi l'équipe 360Learning et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui alors que nous continuons à transformer un secteur de l'apprentissage et du développement en pleine évolution. »

À propos de 360Learning :

360Learning permet aux équipes d'apprentissage et de développement de promouvoir la culture et la croissance grâce à l'apprentissage collaboratif. Notre plateforme d'apprentissage combine des outils collaboratifs avec la puissance d'un LMS, permettant aux entreprises à forte croissance de déployer un apprentissage basé sur une expertise collective plutôt que sur des connaissances descendantes. 360Learning est le moyen le plus simple d'intégrer de nouveaux employés, de former des équipes orientées client et de développer des compétences professionnelles, le tout à partir d'une plateforme unique. www.360learning.com

3 mai 2023 à 21:40

