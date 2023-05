Le logiciel Solidigm Synergytm 2.0 offre de nouvelles fonctionnalités pour optimiser et personnaliser les performances de stockage





Solidigm, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mémoire flash NAND innovantes, a annoncé le lancement du logiciel Solidigm Synergytm2.0. La suite logicielle Solidigm Synergy optimise les performances globales du système et offre une expérience utilisateur supérieure à celle que le matériel seul ne peut fournir.

Ce téléchargement gratuit comprend deux éléments, tous deux optionnels, mais fortement recommandés : le pilote Solidigm Synergytm, qui améliore automatiquement les performances des SSD Solidigm, et la boîte à outils Solidigm Synergytm, qui offre des rapports de santé SSD utiles et des outils pour les SSD de n'importe quel fabricant.

Solidigm est la seule entreprise qui investit aujourd'hui dans une solution avec un logiciel conçu à partir du SSD qui comprend le comportement du système et s'adapte en fonction des besoins de l'utilisateur.

Le dernier logiciel Solidigm Synergy améliore l'expérience utilisateur sur PC pour tous les utilisateurs de SSD. Il augmente la performance là où elle est la plus importante sur les SSD Solidigm, et offre une foule de fonctionnalités de gestion de disques utiles pour tous les SSD, quel que soit le fabricant. Solidigm combine des produits SSD pionniers à des solutions logicielles révolutionnaires et prévoit d'introduire d'autres innovations pour apporter des améliorations supplémentaires aux utilisateurs finaux.

Un pilote de stockage intelligent et réactif

Compatible avec tous les SSD clients de Solidigm, le Solidigm Synergy Driver offre une variété d'optimisations d'expérience utilisateur. Fast Lane, une fonctionnalité qui apprend quels fichiers sont les plus fréquemment consultés et les priorise pour un accès plus rapide, maintient les performances au fur et à mesure que votre disque se remplit. Lorsqu'ils sont couplés au Solidigmtm P41 Plus SSD, les utilisateurs peuvent s'attendre à des vitesses de lecture aléatoire jusqu'à 120 % plus rapides, même lorsque le disque est à 50 % de capacité.

Les fonctionnalités supplémentaires incluent Smart Prefetch, qui peut améliorer les charges de jeu en accélérant les lectures séquentielles jusqu'à 350 %, et Dynamic Queue Assignment, qui améliore les écritures aléatoires jusqu'à 20 % pour une expérience utilisateur plus réactive.

La boîte à outils Solidigm Synergy offre personnalisation et facilité d'utilisation

Une interface utilisateur graphique (GUI) réinventée et dynamique pour le Solidigm Synergy Toolkit permet de surveiller facilement l'activité d'un SSD, d'exécuter des rapports, de visualiser la température de fonctionnement, de vérifier l'état du disque et bien plus encore. Elle propose également des fonctionnalités utiles telles que Diagnostics pour les tests d'intégrité du disque, Secure Erase pour effacer vos données en toute confiance, et SMART reporting pour des caractéristiques détaillées d'utilisation du disque, disponibles que les utilisateurs disposent ou non d'un SSD Solidigm.

Pour plus d'informations sur la façon de booster les performances de votre système avec le logiciel Solidigm Synergy, visitez notre site Web et démarrez votre téléchargement gratuit.

À PROPOS DE SOLIDIGM

Solidigm est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mémoire flash NAND innovantes. La technologie Solidigm libère le potentiel illimité des données pour les clients, leur permettant ainsi de favoriser le progrès humain. Issu de la vente de l'activité NAND et SSD d'Intel. Solidigm est devenu une filiale américaine autonome du leader des semiconducteurs SK hynix en décembre 2021. Basé à Rancho Cordova, en Californie, Solidigm est porté par l'inventivité de plus de 2 000 employés répartis sur 20 sites à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur solidigm.com et suivez-nous sur Twitter et sur LinkedIn. « Solidigm » est une marque commerciale de SK hynix NAND Product Solutions Corp. (d/b/a Solidigm).

3 mai 2023 à 20:40

