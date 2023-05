MSCI nomme Ashley Lester au poste de responsable mondial de la recherche





MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des meilleurs fournisseurs d'outils et de services d'aide à la prise de décision critique pour la communauté internationale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui qu'Ashley Lester avait rejoint la compagnie en tant que responsable mondial de la recherche et membre du comité exécutif de MSCI. Basé à Londres, M. Lester rendra directement compte au président Baer Pettit.

Ainsi, M. Lester sera responsable du développement de la recherche de MSCI pour l'ensemble des lignes de produits et des segments de clients de la société : les gestionnaires d'actifs, les propriétaires d'actifs, les banques, les entreprises, les fonds spéculatifs, les compagnies d'assurance et les gestionnaires de patrimoine. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes de MSCI chargées des produits, de la couverture des clients, de la technologie et du marketing afin d'assurer le développement continu de recherches, d'analyses et de solutions innovantes dont la finalité est de permettre aux investisseurs de naviguer dans un paysage d'investissement qui évolue constamment.

« Ashley est un penseur innovateur qui possède une vaste expertise en tant qu'investisseur, en leadership d'affaires et en analyse quantitative et qualitative », a affirmé M. Pettit. « Je suis sûr que son expérience et son expertise des marchés financiers et de l'analyse des risques se révèleront être inestimables tout au long de notre mission de création de solutions basées sur la recherche pour nos clients. »

M. Lester rejoint MSCI avec plus d'une décennie d'expérience dans le leadership des affaires, la gestion des investissements et la recherche sur les investissements multi-actifs. Auparavant, il a passé huit ans chez Schroders plc à Londres, dernièrement en tant que responsable fondateur des investissements systématiques, où il a dirigé une équipe gérant plus de 20 milliards de dollars dans des facteurs de capitaux propres et de stratégies d'ESG. Il avait auparavant travaillé au sein du groupe d'investissements multi-actifs de Schroders en tant que chef de la recherche multi-actifs. Par ailleurs, il a mené des recherches sur divers concepts à savoir : la confection de portefeuille, la modélisation de la répartition de l'actif et les hypothèses du marché des capitaux.

Avant Schroders, M. Lester a passé deux ans chez MSCI en tant que responsable de la recherche sur les Fixed Income et les classes d'actifs multiples, où il a dirigé l'équipe mondiale de chercheurs de MSCI couvrant les Fixed Income, la modélisation des classes d'actifs multiples et l'estimation, en menant l'agenda de recherche pour les solutions de risque de MSCI dominant le marché. Avant de rejoindre MSCI, M. Lester a été directeur général et chef de l'analyse des risques de marché chez Morgan Stanley. Il a aussi occupé les postes ci-après durant plusieurs années : Professeur adjoint d'économie à la Columbia Business School et à l'université Brown ; Économiste diplômé à la Banque de réserve d'Australie. Il détient une licence en économie avec mention très bien et la médaille de l'université de Sydney, de même qu'un doctorat en économie du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

« Je suis ravi de rejoindre MSCI en cette période où des changements s'opèrent de façon constante dans l'industrie des investissements à l'échelle mondiale », a déclaré M. Lester. « MSCI est particulièrement bien placé pour répondre aux besoins des investisseurs et j'ai hâte de diriger le développement de nos meilleures conceptions en matière d'investissement. »

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d'outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d'investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d'investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations font référence à des événements ou des résultats futurs et comportent des risques pouvant entraîner une divergence substantielle par rapport aux résultats ou performances réels. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les risques pouvant influencer les résultats ou performances sont détaillés dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice budgétaire clos au 31 décembre dernier et déposé auprès de la SEC. MSCI ne s'engage pas à actualiser ces déclarations prospectives. Aucune information figurant dans le présent communiqué ne constitue un conseil de placement ou ne doit être considéré comme tel. MSCI n'accorde aucun droit ni autorisation d'utiliser ses produits ou services sans licence appropriée. MSCI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE NI IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NI EU ÉGARD AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 mai 2023 à 20:15

