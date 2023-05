MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS D'AVRIL 2023





RICHMOND HILL, O, le 3 mai 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes totalisant 4 459 unités pour le mois d'avril, ce qui représente une baisse de 25,7 % comparativement à avril 2022. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 15 785 unités, ce qui représente une baisse de 16,6 % par rapport à la même période en 2022.

Le nouveau multisegment phare de Mazda, le CX-90, sera offert chez les concessionnaires partout au pays dès le mois de mai. Le tout nouveau CX-90 à trois rangées peut accueillir jusqu'à huit passagers et offre trois options de groupe motopropulseur électrique, y compris le tout premier VUS hybride rechargeable de Mazda.

FAITS SAILLANTS - AVRIL 2023 :

Les ventes du MX-5 ont augmenté de 189,7 % par rapport à avril 2022.

Dans un contexte où les CX-90 sont prêts à être mis en vente, le CX-9 a enregistré le troisième meilleur mois d'avril de son histoire, maintenant une forte demande même au cours de sa dernière année.



Avril Avril Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Mazda3 633 1 038 -39,0 % 3 154 4 110 -23,3 % MX-5 168 58 189,7 % 511 350 46,0 % Voitures de tourisme 801 1 096 -26,9 % 3 665 4 460 -17,8 % MX-30 63 72 -12,5 % 208 316 -34,2 % CX-3 0 451 -100,0 % 0 2 266 -100,0 % CX-30 664 1 217 -45,4 % 3 958 2 424 63,3 % CX-5 2 264 2 748 -17,6 % 5 569 8 190 -32,0 % CX-50 277 0 0,0 % 1 015 0 0,0 % CX-9 390 415 -6,0 % 1 370 1 262 8,6 % Camions légers 3 658 4 903 -25,4 % 12 120 14 458 -16,2 % MAZDA - TOTAL 4 459 5 999 -25,7 % 15 785 18 918 -16,6 %



Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

