Dubaï accueille la première édition du tournoi de la Global Chess League





Née d'un partenariat entre la FIDE (Fédération internationale des échecs) et Tech Mahindra, la Global Chess League (GCL) a annoncé aujourd'hui que Dubaï allait accueillir la première édition du tournoi de la GCL lors d'une conférence de presse en présence de hauts dignitaires tels que le Dr Aman Puri, consul général d'Inde à Dubaï ; Viswanathan Anand, quintuple champion du monde d'échecs et vice-président de la FIDE ; CP Gurnani, directeur général et président-directeur général de Tech Mahindra ; Parag Shah, vice-président principal et directeur de Mahindra Accelo, et membre du conseil d'administration de la Global Chess League, ainsi que Jagdish Mitra, président du conseil d'administration de la Global Chess League dans la ville du Golfe.

Le plus grand et premier tournoi d'échecs franchisé au monde se déroulera à Dubaï et sera organisé en collaboration avec le partenaire de la ville hôte, le Conseil des sports de Dubaï.

À propos de l'organisation de cette première édition du tournoi de la Global Chess League, Son Excellence Saeed Hareb, secrétaire général du Conseil des sports de Dubaï, a déclaré : « Accueillir le tournoi de la Global Chess League est un événement historique pour nous. La vision qu'en ont la FIDE et Tech Mahindra permettra véritablement de promouvoir le jeu d'échecs auprès d'un nouveau public et aidera les amateurs existants à se connecter plus à ce sport que jamais auparavant. De format équipe contre équipe, ce tournoi de la Global Chess League sera le premier du genre. Il sera l'occasion de rassembler les meilleurs joueurs d'échecs mondiaux, représentant les plus grandes nations de ce sport, tout en offrant une expérience unique aux fans, où qu'ils soient sur la planète. Nous avons hâte d'accueillir ces champions du monde entier à Dubaï, la capitale du sport en devenir. »

La GCL souhaite attirer l'attention sur ce nouveau format de jeu et créer un écosystème favorable à ce sport ainsi qu'une plateforme grâce à laquelle les champions du monde entier pourront mettre en valeur tout le potentiel des échecs.

Quintuple champion du monde d'échecs et vice-président de la FIDE, Viswanathan Anand a expliqué : « Depuis quelques années, Dubaï attire divers événements sportifs. Le Championnat du monde d'échecs qui y a été organisé en 2021 pendant la Dubai Expo fut une grande réussite. De la même façon, je pense que ce tournoi de la Global Chess League marquera l'avènement d'une nouvelle expérience pour les amateurs d'échecs. Son format unique de compétition équipe contre équipe contribuera à la croissance et au développement de ce sport. Ce tournoi a pour objectif de révolutionner le jeu en permettant à des talents émergents et à des joueurs déjà reconnus de jouer côte à côte dans la même équipe. Hommes, femmes ou juniors, tous les membres de l'équipe pourront contribuer équitablement à la réussite de celle-ci. Je me réjouis d'assister à cette première saison qui s'annonce fantastique. »

La première édition du tournoi de la GCL se tiendra du 21 juin au 2 juillet 2023 et verra s'affronter six équipes de six joueurs chacune, dont un minimum de deux joueuses et d'un joueur célèbre par équipe. Ces six équipes s'affronteront à la ronde et chacune d'entre elles jouera dix parties.

Et le président de la FIDE, Arkady Dvorkovich, d'ajouter : « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec le Conseil des sports de Dubaï afin d'organiser le tout premier tournoi de la Global Chess League dans cette ville, qui s'est érigée en destination de choix pour des événements de classe mondiale. Parmi de nombreux autres événements sportifs majeurs, Dubaï a notamment accueilli le Championnat du monde de la FIDE en 2021, qui fut une grande réussite. Cette expérience a fait de Dubaï la ville organisatrice idéale pour cette mémorable première édition du tournoi de la Global Chess League. Nous n'aurions pu espérer meilleure ville hôte. »

Lors de chaque partie, les joueurs utiliseront six échiquiers simultanément. Les deux premières équipes se qualifieront pour la finale qui aura lieu le 2 juillet 2023 et l'équipe gagnante recevra le titre de championne du monde des équipes de franchise.

Président du conseil d'administration de la Global Chess League, Jagdish Mitra a affirmé : « Au cours de ces dix dernières années, Dubaï s'est imposée comme une destination commerciale et sportive internationale de grande envergure. Son rôle majeur dans le renforcement de l'économie numérique des EAU et de leur position en tant que centre mondial de connaissances est remarquable. Tout cela fait de Dubaï le lieu idéal pour accueillir la première édition d'un tournoi comme celui de la Global Chess League. Nous pensons que notre partenariat avec le Conseil des sports de Dubaï, l'instance dirigeante officielle en matière de sport du gouvernement de Dubaï, constitue une avancée extraordinaire dans le resserrement de nos liens avec ce pays. Nous nous réjouissons à l'idée d'organiser un tournoi couronné de succès à Dubaï et de faire entrer ce sport dans une nouvelle ère. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 mai 2023 à 19:00

