Le premier ministre annonce la composition de la délégation canadienne qui assistera au couronnement de Sa Majesté le roi Charles III

OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra au Royaume-Uni avec Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser le 6 mai 2023, pour assister au couronnement du nouveau monarque du Canada, Sa Majesté le roi Charles III. Le premier ministre Trudeau sera accompagné de Sophie Grégoire Trudeau.

La cheffe de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et la présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, se joindront à eux. La greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, Janice Charette, sera présente. La délégation canadienne comprendra également de jeunes leaders : Sarah Mazhero du Conseil jeunesse du premier ministre, Christina Caouette, PDG de Jeunes diplomates du Canada, Rebeccah Raphael, fondatrice de Halifax Helpers, Marguerite Tölgyesi, présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, et Maryam Tsegaye, gagnante du Breakthrough Junior Challenge, un concours scientifique international. L'astronaute Jennifer Sidey-Gibbons sera également du nombre.

De plus, la délégation canadienne réunira Margaret MacMillan, membre de l'Ordre du mérite et Compagnon de l'Ordre du Canada, et Leslie Arthur Palmer, récipiendaire de la Croix de la vaillance. Ils seront accompagnés du porte-drapeau du Canada, l'astronaute Jeremy Hansen, qui se rendra à la Lune l'an prochain dans le cadre de la mission Artemis II. Ensemble, ils prendront part à un défilé de récipiendaires de distinctions honorifiques nationales dans le cadre de la cérémonie de couronnement.

Le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III marque officiellement le commencement de son règne à titre de roi du Canada. Il s'agit d'un événement historique pour notre monarchie constitutionnelle, puisqu'il s'agit du premier couronnement depuis près de 70 ans.

Au pays, une cérémonie officielle aura lieu à Ottawa le 6 mai 2023 et elle sera diffusée pour mettre en relief la relation spéciale que Sa Majesté entretient avec le Canada depuis plus de 50 ans et célébrer son règne en tant que roi du Canada. Les 6 et 7 mai 2023, les Canadiens célébreront le couronnement du roi lors de célébrations organisées d'un bout à l'autre du pays. Ils seront également invités à prendre part à des activités tenues à Rideau Hall.

Le premier ministre a également annoncé l'intention du gouvernement du Canada d'attribuer 30?000 médailles du couronnement à des Canadiens qui ont apporté une contribution importante au pays, à une province, à un territoire, à une région ou à une communauté, ou qui ont accompli à l'étranger une action qui fait honneur au Canada. De plus amples renseignements sur le motif et la distribution des médailles seront communiqués dans les mois à venir.

« Les Canadiens ont bien hâte de célébrer le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III. Que ce soit dans nos salons ou dans le cadre de célébrations communautaires ou d'activités à Rideau Hall, nous nous rassemblerons pour marquer le règne de Sa Majesté tout en continuant à bâtir un Commonwealth fort et prospère pour le bien de tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Canada est une monarchie constitutionnelle, et le roi est le chef d'État du Canada.

Sa Majesté le roi Charles III a accédé au trône le 8 septembre 2022, après le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Un contingent de 45 membres des Forces armées canadiennes participera au défilé militaire du couronnement, qui se tiendra à Londres, au Royaume-Uni. Le contingent sera composé de 16 membres de l'Armée canadienne, de 11 membres de la Marine royale canadienne, de 11 membres de l'Aviation royale canadienne, de 6 membres du Commandement des Forces d'opérations spéciales du Canada et d'un élève officier du Collège militaire royal. Ces personnes ont été sélectionnées en fonction de leur mérite personnel et représentent avec brio ceux qui portent l'uniforme aujourd'hui.

Cinq membres du Carrousel de la GRC conduiront leur monture devant Sa Majesté le roi et Sa Majesté la reine consort, au sein du défilé se rendant de Westminster Abbey au palais de Buckingham .

