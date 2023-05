Martin Damphousse, maire de Varennes, élu 59e président de l'UMQ





GATINEAU, QC, le 3 mai 2023 /CNW/ - À la suite de la rencontre du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui s'est tenue en marge des 101ièmes assises annuelles de l'UMQ, les membres ont élu à l'unanimité le maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, au poste de président.

Monsieur Damphousse devient ainsi le 59e président de l'Union, succédant à monsieur Daniel Côté, maire de Gaspé, qui présidait l'organisation depuis mai 2021.

« J'arrive à la présidence de l'UMQ à un moment où le milieu municipal se trouve à un point tournant. Plus que jamais, les aléas climatiques exercent une pression sur les municipalités. Nos populations sont à risque. C'est un exemple concret qui démontre hors de tout doute que les municipalités sont les premières interpellées face aux défis d'aujourd'hui. Au cours de la prochaine année, le renouvellement du pacte fiscal avec Québec sera déterminant pour l'avenir du milieu municipal. Le citoyen devra en sortir gagnant, et c'est ma priorité », a déclaré monsieur Damphousse.

En plus du président, les administratrices et administrateurs ont procédé à l'élection des membres du comité exécutif. Voici la composition du comité exécutif pour le mandat 2023-2024 :

Président : M. Martin Damphousse, maire de Varennes

Premier vice-président : M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

Deuxième vice-présidente : Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet

Trésorière : Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby

Président ex-officio : M. Daniel Côté, maire de Gaspé

Mme Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Mme France Bélisle, mairesse de Gatineau

M. Stéphane Boyer, maire de Laval

M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines

Mme Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat

Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

M. Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban

M. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

M. Bruno Marchand, maire de Québec

M. Beny Masella, maire de Montréal-Ouest

Mme Dominique Ollivier, conseillère de Ville et présidente du comité exécutif à la Ville de Montréal

M. Christian Ouellette, maire de Delson

Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal

M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

Mme Catherine Vallières-Roland, conseillère municipale à la Ville de Québec

