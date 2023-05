Avis aux médias - La gouverneure générale assistera à la cérémonie de couronnement de Sa Majesté le roi Charles III





LONDRES, le 3 mai 2023 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser entreprennent une visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne pour assister à la cérémonie de couronnement de Sa Majesté le roi Charles III et de Sa Majesté la reine consort, ainsi qu'aux célébrations entourant cet événement.

Leurs Excellences assisteront aux célébrations et à la cérémonie de couronnement à l'abbaye de Westminster, le samedi 6 mai 2023. Leurs Excellences assisteront également à un concert spécial qui sera donné au château de Windsor le dimanche 7 mai 2023 dans le cadre du couronnement.

Les heures sont indiquées en heure d'été britannique (BST).

Le jeudi 4 mai

12 h 30

Audience avec Sa Majesté le Roi et les chefs autochtones nationaux

La gouverneure générale et les chefs autochtones nationaux RoseAnne Archibald, cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami, et Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis, auront une audience avec Sa Majesté le Roi.

Palais de Buckingham

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Le vendredi 5 mai

17 h

Réception offerte par Sa Majesté le Roi

Leurs Excellences prendront part à une réception offerte par Sa Majesté le roi Charles III à l'intention des invités venant de l'étranger.

Palais de Buckingham

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Le samedi 6 mai

11 h

Cérémonie de couronnement

Leurs Excellences assisteront à la cérémonie de couronnement de Sa Majesté le roi Charles III et de Sa Majesté la reine consort.

Abbaye de Westminster

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Le dimanche 7 mai

20 h

Concert spécial du couronnement

Leurs Excellences assisteront au concert spécial du couronnement.

Château de Windsor

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

