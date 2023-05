Power Corporation annoncera ses résultats financiers du premier trimestre de 2023 le 15 mai 2023





MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - Power Corporation du Canada (TSX : POW) (« Power Corporation ») diffusera ses résultats financiers du premier trimestre de 2023 le lundi 15 mai 2023, après la fermeture des marchés.

R. Jeffrey Orr, président et chef de la direction, et Gregory D. Tretiak, vice-président exécutif et chef des services financiers, présenteront les résultats lors d'une conférence téléphonique et webdiffusion audio en direct, qui aura lieu le mardi 16 mai 2023, à 8 h 30 (heure de l'Est). Une période de questions et réponses à l'intention des analystes suivra la présentation. Les actionnaires, les investisseurs et les autres parties prenantes sont invités à participer en mode écoute seulement.

La webdiffusion audio en direct ainsi que les documents relatifs à la présentation seront disponibles au https://powercorporation.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/.

Pour participer par téléphone, veuillez composer le 1-800-319-4610, sans frais en Amérique du Nord, ou le 416-915-3239 pour les appels locaux provenant de la région de Toronto.

Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible à partir de 11 h 30 (heure de l'Est) le 16 mai 2023 et jusqu'au 9 août 2023 en composant le 1-855-669-9658, sans frais en Amérique du Nord, suivi du code d'accès 3002#. Une version archivée de la webdiffusion sera également disponible sur le site Web de Power Corporation.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com.

SOURCE Power Corporation du Canada

3 mai 2023 à 15:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :